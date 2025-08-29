X JAPANのYOSHIKIさんが28日、自身がプロデュースするワインブランド「Y by YOSHIKI」の新ヴィンテージ発表会・試飲会に登場。公演で観客による接触行為で負傷した右手の状態について明かしました。

作詞・作曲家、映画監督など多岐にわたり活動しているYOSHIKIさんは、長年親しんできたワインのプロデュースも行っています。今回、YOSHIKIさんは新たなワインとして、米・TIME誌の2025年版「世界で最も影響力のある100人」にYOSHIKIさんと共に選出された現代芸術家の奈良美智さんとコラボレーションすることを発表しました。

現在、東京で2024年に受けた首の手術後、初となるステージ公演『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN』KURENAI（8月22日から31日まで）を行っているYOSHIKIさん。しかし、23日公演で一部の観客により、右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷していたことを報告していました。

イベント終了後に行われた囲み取材で記者から、その右手の状態について聞かれると、「もともと右手は腱鞘炎（けんしょうえん）とかであまりよくなかったんですが、熱狂的なファンの方に･･･まぁ愛情表現と思って受け止めています」と話すと、現在の状態については、「アイシングをずっとやってまして、痛み止めは元々首の手術とかいろんなことがたくさんあったので、痛み止めはのんでやってます」と現在の状態を明かしました。

YOSHIKIさんは治療を続けながら、医師の判断のもと公演に出演しているそうですが、今でも痛みはあるそうで、「昨日までギプスしてましたけど･･･下手に目立つのは良くないということで」と切り出し、「もともと首の手術後でまだこちらも回復してないので、指先はしびれているっていう、それはまあしょうがないので。完全復帰に向かって頑張っているところです」と意気込みました。