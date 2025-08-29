BE:FIRST、ボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』課題曲「Secret Garden」Dance Practice映像公開
BE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』課題曲である「Secret Garden」のDance Practice映像を公開した。
新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げたR&Bチューンだという。なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。
2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティスト・David Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサー・Mishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサー・Ben Samamaを迎え作成された意欲作とのこと。
公開されたDance Practice映像では、メンバーのSOTAと、SOTAとも親交がある世界的ダンサー・Julian DeGuzmanが手がける玄人感のあるコレオグラフを定点で楽しむことができるという。質感とグルーヴがたまらないと多くの反響を集めているBE:FIRSTのさらに洗練されたパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。
なお本楽曲は、2025年のユニリーバキャンペーンソングにも決定している。さらに、9月17日にリリースされる8thシングル「空」、そして10月29日にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』にも収録される。
9月17日にリリースされる8thシングル「空」は、第92回NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部課題曲として書き下ろされた「空」、JUNON・LEOによるサントリー生ビール タイアップソング「BLUE」、SOTAのソロ曲「Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜」そして「Secret Garden」の合計4曲が収録。
MV盤には「空」のMVと「Secret Garden」のMV、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA＞のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、「空」の-MV Director’s Cut-が収録される。
また、デビュー4周年を記念したベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。
LIVE盤には初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞ニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を含めた全24曲のMVを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像を収録。さらにBE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める《BE:ST LIVE投票》で選曲された「LIVE BE:ST」が収録される。
その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとして BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。
全ての情報は「BE:ST」特設サイトをチェックしていただきたい。
◾️「Secret Garden」
配信：https://BEFIRST.lnk.to/SecretGarden
▼ストリーミングキャンペーン-
https://befirst.tokyo/news/secretgarden_streamingc/
▼ダウンロードキャンペーン-
https://befirst.tokyo/news/secretgarden_downloadcp/
◾️8thシングル「空」
2025年9月17日（水）リリース
予約：https://befirst.lnk.to/sora_PKG
配信：https://BEFIRST.lnk.to/Sora
特設サイト：https://befirst-sp.com/Sora/
1.空
第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /
NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）
2.Secret Garden
2025年 ユニリーバキャンペーンソング
3.BLUE
サントリー生ビール タイアップソング
4.Chill with you 〜One of the BE:ST-04 SOTA〜
○LIVE盤【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61586/B
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)
品番 : AVCD-61587/B
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-61586/B・AVCD-61587/B）
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
映像提供：rockin’on japan
【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】
○MV盤【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61588/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)
品番 : AVCD-61589/B
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-61588/B・ AVCD-61589/B）
1.空 -Music Video-
2.Secret Garden -Music Video-
3.空 -Music Video Behind The Scenes-
4.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-
○CD盤【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61590
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVC1-61591/B
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
○SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)
品番 : AVC1-61592/B
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
◆映像収録内容（AVC1-61503/B・AVC1-61504/B）
1.空 -Music Video-
2.空 -Music Video Director’s Cut-
3.Secret Garden -Music Video-
4.空 -Jacket Shooting Behind The Scenes-
5.空 -Music Video Behind The Scenes-
6.Secret Garden -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024
in HITACHINAKA GRASS STAGE 2024.9.15
1.Mainstream
2.Masterplan
3.Brave Generation
4.Scream
5.Set Sail
6.Don’t Wake Me Up
7.Shining One
8.Boom Boom Back
9.Great Mistakes
10.Bye-Good-Bye
11.Blissful
映像提供：rockin’on japan
【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA】
○SG(スマプラ対応)初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-61593
価格 : \4,015 (税込) \3,650 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : チャーム付オーロラストラップ(オリジナル集合トレーディングカード付き)
◾️ベストアルバム『BE:ST』
2025年10月29日（水）リリース
予約：https://BEFIRST.lnk.to/BEST
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/
CD_01 Mood
1.Shining One (Re-recorded)
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.夢中
11.空
12.Secret Garden
13.タイトル未定2
Bonus Track
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is…
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3
16.タイトル未定4
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
◆形態/品番/価格：
○AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定
品番 : AVCD-63779〜81
価格 : \5,060 (税込) \4,600 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！
○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63782〜3/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)LIVE盤
品番 : AVCD-63784〜5/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○AL2枚組+DVD(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63786〜7/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)MV盤
品番 : AVCD-63788〜9/B
価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63792〜3/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
○AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63794〜5/B〜E
価格 : \18,700 (税込) \17,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(封入) : フォトブック
◆映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）
○Music Video
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.Secret Garden -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
○LIVE
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don’t Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
○Behind The Scenes
・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes
・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-
・タイトル未定2 -Behind The Scenes-
・タイトル未定3 -Behind The Scenes-
○LIVE BE:ST
Selected by BESTY
○特殊商品(スマプラ対応)初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
[販売期間：2025/9/7（日）23:59まで]
品番 : AVZ1-63796〜8
POS : 498806463796/6
価格 : \8,360 (税込) \7,600 (税抜)
仕様 : デジパック
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : オリジナルグッズ
「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」
特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！
◆応募抽選特典シリアル内容
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayとのW購入で応募可能！
8/20発売「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025“2:BE”」DVD&Blu-rayに封入されているシリアルコードと10/29発売「BE:ST」に封入されているシリアルコードが1つずつ必要となります。
対象商品各1つのシリアルコードで1口分の応募が可能です。
※「BE:ST」に封入されているシリアルコードのみで応募可能な特典もございます。内容は後日ご案内予定です。
A賞：W購入者限定上映会1
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年2月28日（土）
B賞：W購入者限定上映会2
※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）
日程 2026年3月1日（日）
C賞：直筆サイン入りアナログサイズカード
D賞：クリアファイル
○応募期間
2025年10月28日（火）正午〜2025年12月15日（月）23:59まで
特設サイト： https://befirst-sp.com/BEST/
