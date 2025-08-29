映画『8番出口』

ストーリー

異変を見逃さないこと。

異変を見つけたら、すぐに引き返すこと。

異変が見つからなかったら、引き返さないこと。

8番出口から外に出ること。

原作： KOTAKE CREATE「８番出口」

配給： 東宝

監督： 川村元気

脚本： 平瀬謙太朗、川村元気

音楽： Yasutaka Nakata (CAPSULE)、網守将平

キャスト： 二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈

脚本協力： 二宮和也

公開日： 8月29日（金）

公式サイト： exit8-movie.toho.co.jp/

公式X： ＠exit8_movie

公式Instagram： ＠exit8_movie

公式TikTok： @exit8_movie

コピーライト： ©2025 映画「8番出口」製作委員会