PiKi、新曲「88888888」が二宮和也主演映画『8番出口』コラボレーションソングに決定
FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi」の新曲「88888888」(読み:ハチハチ)が、8月29日公開の二宮和也主演映画『8番出口』コラボレーションソングに決定した。
楽曲を手掛けたのは、映画の音楽を担当する中田ヤスタカ。映画公開初日となる8月29日0時より、楽曲の配信がスタートする。
さらに、同日『MUSIC STATION』にPiKiとして初出演し、同曲を初パフォーマンス。その放送終了後の22時には、コラボレーションムービーも解禁される予定だ。
映画『8番出口』
ストーリー
異変を見逃さないこと。
異変を見つけたら、すぐに引き返すこと。
異変が見つからなかったら、引き返さないこと。
8番出口から外に出ること。
原作： KOTAKE CREATE「８番出口」
配給： 東宝
監督： 川村元気
脚本： 平瀬謙太朗、川村元気
音楽： Yasutaka Nakata (CAPSULE)、網守将平
キャスト： 二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈
脚本協力： 二宮和也
公開日： 8月29日（金）
公式サイト： exit8-movie.toho.co.jp/
公式X： ＠exit8_movie
公式Instagram： ＠exit8_movie
公式TikTok： @exit8_movie
コピーライト： ©2025 映画「8番出口」製作委員会
「88888888」
2025年8月29日(金)0:00〜配信スタート
映画『8番出口』コラボレーションソング
配信リンク：https://piki.lnk.to/88888888
コラボレ―ションムービー：https://youtu.be/YRidiwGaZHQ
PiKi デビューシングル「Kawaii Kaiwai」
2025年9月3日(水)リリース
予約：https://PiKi.lnk.to/KawaiiKaiwai_CD
【初回生産限定盤(CD+16Pフォトブック) 】
3,000円 / SECL-3240〜3241
［収録曲］
M1. Kawaii Kaiwai
M2. 88888888
M3. Tell Me Tell Me ☆
M4. Kawaii Kaiwai (Instrumental)
M5. 88888888 (Instrumental)
M6. Tell Me Tell Me ☆ (Instrumental)
【初回生産限定・松本かれん盤(CD)】
1,800円 / SECL-3242
【初回生産限定・桜庭遥花盤(CD)】
1,800円 / SECL-3243
［収録曲］
M1. Kawaii Kaiwai
M2. 88888888
M3. Tell Me Tell Me ☆
M4. Kawaii Kaiwai (Instrumental)
【通常盤(CD)】
1,200円 / SECL-3244
［収録曲］
M1. Kawaii Kaiwai
M2. 88888888
M3. Tell Me Tell Me ☆
【初回生産限定・アニメ盤(CD+BD)】
2,500円 / SECL-3245〜3246
［収録曲］
M1. Kawaii Kaiwai
M2. 88888888
M3. Tell Me Tell Me ☆
M4. Kawaii Kaiwai (Anime Size)
※BD収録内容:TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 ノンクレジットエンディングムービー
関連リンク
◆PiKi オフィシャルサイト
◆PiKi オフィシャルX
◆PiKi オフィシャルInstagram
◆PiKi オフィシャルYouTube
◆PiKi オフィシャルTikTok