¡Ö²È¤¬²Ð»ö¤Ç¤¹¡×½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¡¡¼¯»ùÅç¡¦¿â¿å»Ô
¿â¿å»Ô¤Ç29Æü¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð1Åï¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÒ¸Ë·ó¼Ö¸Ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È29Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¿â¿å»Ôµíº¬Ï¼¤Ç¡Ö²È¤¬²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦ÅÄÂ¼ÉÙµ×Âå¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤«¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°¤Î½»Âð1Åï¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë·ó¼Ö¸Ë1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
