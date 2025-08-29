Åì»³Æà±û¡¢¡Èº×¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2026¡Öº× - Matsuri -¡×¡ä³«ºÅ·èÄê
Åì»³Æà±û¤¬¡¢2026Ç¯2·î8Æü¤Ë¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2026¡Öº× - Matsuri -¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¡¦J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ë¤Æ2ÉôÀ©¤Ç³«ºÅ¡£ËÜÆü22»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖÆú¤Î¤ï¤Ã¤«¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÍ½ÌóÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡ÈÏÂ¡É¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿º£²ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤È°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü12»þ¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2¶Ê¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÀÐ¾»ÎÉ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¡¢ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¡¢Åì»³Æà±û¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÅ¾ìÌÚ°ª¤¬¿´¤ò´ó¤»¤ë¡ÖÂçÃ¶Æá¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤â¤ê¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï»±Â¼¥È¡¼¥¿¡ÊLIVE LAB.¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢ºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ï7Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×»þ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿°ìËç¡£Åö»þ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¤ÎÅì»³Æà±û¤¬Å»¤¦¡ÈÀ®½Ï¡É¤È¡ÈÊÑ²½¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ëVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¡È¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡É¤ò²Ã¤¨¤¿Á´4·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¡È¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡É¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¤È[¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1on1¤ªÏÃ¤·²ñ]»²²Ã·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤ó¤¬¤¨¤¿¤à¤Æ¤¤Î¥»¥È¥ê¡ª¡Ù¡ä¤è¤ê¡¢¡Ö¤à¤Æ¤¤Ê¥¬¡¼¥ë¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Åì»³Æà±û¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ô¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ù¤ÎºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÁÍý¤ò¡¢Åì»³Æà±ûËÜ¿Í¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖNao¡Çs¥¥Ã¥Á¥ó¡Á¤«¤¯¤ê¤è½ÐÄ¥ÈÇ¡Á¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤ËÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¤òÆ±»þ¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¼é¤êÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯9·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅöÆü²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÅµ°ú´¹·ô¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢³Æ¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅì»³Æà±û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤À¡£
◾️¡ãÅì»³Æà±û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2026¡Öº× - Matsuri -¡×¡ä
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë²ñ¾ì¡§J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
¡ã1Éô¡ä14»þ³«¾ì¡¦15»þ³«±é
¡ã2Éô¡ä18»þ³«¾ì¡¦19»þ³«±é
¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹ÔÍ½ÌóÃêÁª
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë22:00¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
·ô¼ï¡§ ¡Âè1Éô¡¿\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢Âè2Éô¡¿\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õÉÕÊýË¡¡§ÃêÁª
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¦»ÙÊ§¤¤´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¼õÉÕËç¿ô¡§ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¤ª»ÙÊ§¤¤¡§¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Æ¬¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¤ª°ú¼è¤êÊýË¡¡§¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¤ß
¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë°ì¼¡Àè¹ÔÍ½ÌóÃêÁª
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
·ô¼ï¡§¡Âè1Éô¡¿\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢Âè2Éô¡¿\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼õÉÕÊýË¡¡§ÃêÁª
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¦»ÙÊ§¤¤´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¼õÉÕËç¿ô¡§1¸ø±é¤Ë¤Ä¤2Ëç¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¤ª»ÙÊ§¤¤¡§¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Æ¬¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É
¤ª°ú¼è¤êÊýË¡¡§¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¤ß
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/toyamanao/
◾️¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§VTZL-257
CD¡ÜBlu-ray 3,740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡û¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡§VTZL-258
CD¡ÜDVD 2,860±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡§VTCL-35388
CD¤Î¤ß 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡û¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ× ¢¨1,200¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
¡ÊVICTOR ONLINE STORE¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¡Ë¡§FLDZM-6
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¡Ü[¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1on1¤ªÏÃ¤·²ñ]»²²Ã·ô 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÅµ°ú´¹·ô¡×¤¬Á´·ÁÂÖ¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¡ª
¢¨ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ(FLDZM-6)¤Ë¤ÏÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×
M1.¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡Ë
M2.ÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿ (LIVE LAB.)/ÊÔ¶Ê¡§È¾ÅÄÍã¡Ë
M3.²ÎÀ¼¤òÌÜ°õ¤Ë¡Êºî»ì¡§¥«¥·¥é¥Æ/ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÀèÅÄµ®Íµ¡Ë
M4.¡ÁM6.³ÆInstrumental ver.
¡¦¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×
M1.¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡Ë
M2.ÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿ (LIVE LAB.)/ÊÔ¶Ê¡§È¾ÅÄÍã¡Ë
M3.¤Ò¤Èºü¤Î¸÷¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿ (LIVE LAB.)/ÊÔ¶Ê¡§È¾ÅÄÍã¡Ë
M4.¡ÁM6.³ÆInstrumental ver.
¡¦ÄÌ¾ïÈ×
M1.¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡Ë
M2.ÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§»±Â¼¥È¡¼¥¿ (LIVE LAB.)/ÊÔ¶Ê¡§È¾ÅÄÍã¡Ë
M3.¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤În²óÌÜ¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡Ë
M4.¡ÁM6.³ÆInstrumental ver.
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
2025Ç¯2·î22Æü³«ºÅ¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤«¤ó¤¬¤¨¤¿¤à¤Æ¤¤Î¥»¥È¥ê¡ª¡Ù¡ä¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
¡¦¤à¤Æ¤¤Ê¥¬¡¼¥ë¡ª
¡¦DJ¥á¥É¥ì¡¼¡ÊÅô²Ð¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡¿SLOW MOTION¡¿de messiah¡¿¥ª¥È¥á¥¤¥í¡Ë
¡¦Shut Out My Lie
¡¦OVER!!
¡¦¤à¤Æ¤¤Ê¥¬¡¼¥ë¡ª¡ÊEncore ver.¡Ë
¢¡¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Nao¡Çs¥¥Ã¥Á¥ó¡Á¤«¤¯¤ê¤è½ÐÄ¥ÈÇ¡Á
¢¡¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
[¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1on1¤ªÏÃ¤·²ñ]
¡¦³«ºÅÆüÄø
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ÆâÍÆ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯²ñ (Åì»³Æà±û¤È1ÂÐ1¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ)
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊVICTOR ONLINE STORE¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¡Ë¡§FLDZM-6
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¤¡Ü[¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1on1¤ªÏÃ¤·²ñ]»²²Ã·ô 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Í½Ìó
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-257.html
¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-258.html
ÄÌ¾ïÈ×¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-35388.html
¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/FLDZM-6.html
¢§ÇÛ¿®
https://jvcmusic.lnk.to/toyamanao
¢¡Áá´üWÍ½ÌóÆÃÅµ
²¼µ¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹¤Ë¤Æ¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥Ë¥á¸ÂÄêÈ×¡Ê¹ë²Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¤âÂÐ¾Ý¡Ë¤òÆ±»þ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¡Ö¤ª¼é¤êÉ÷¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤ÈÆ±»þ¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡Á2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÅ¹¡§
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³ÆÅ¹¡¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º³ÆÅ¹¡¿¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦Neowing/CDJAPAN
¡¦VICTOR ONLINE STORE
¡¦Amazon.co.jp
¢¨Amazon.co.jp ¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ò´Þ¤à¸ÂÄêÈ×2·ÁÂÖ(½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦¥¢¥Ë¥áÈ×)¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¡¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
Åì»³Æà±û¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡×¤ò²¼µ³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¡¢E¥³¥Þ¡¼¥¹¤Ç¤ªµá¤á¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³ÆÅ¹¡¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸A
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º³ÆÅ¹¡¿¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸B
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉC(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉD(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉE(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉF(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉG(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦Neowing/CDJAPAN
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉH(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦VICTOR ONLINE STORE
¡Ö£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉI(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡×
¡¦Amazon.co.jp
¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê·ÁÂÖ¤´¤È¡Ë
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ¡Ë
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡¸¶ºî¡§Í§Ëã ÊË¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¿ÉÙ»Î¸«LÊ¸¸Ë¡Ö¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë
¢¡¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Laruha
¢¡À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ã´ÆÆÄ¡äµÈºê ¾ù
¡ã¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡ä¶â½ÕÃÒ»Ò
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä·Ë ±ÑÌ¤
¡ãÈþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡ä¹çÏ»ÅµÂå
¡ã¿§ºÌÀß·×¡ä ¼êÅèÌÀÈþ
¡ã»£±Æ´ÆÆÄ¡äÄÄ °ÊÑ¯
¡ã²»¶Á´ÆÆÄ¡äËÜ»³ Å¯
¡ã²»³Ú¡ä°Ë²ìÂóÏº
¡ã²»³ÚÀ©ºî¡ä¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¡ã¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡äGONZO¡ß¥Þ¥«¥ê¥¢
¢¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È
¡ãÄÅ¾ìÌÚ °ª¡äÅì»³Æà±û
¡ãÂçÃ¶Æá¡ä¾®À¾¹î¹¬
¡ã¶ä¼¡¡äÅÚ´ôÈ»°ì
¡ãÇòÌë¡äÅÄ´ÝÆÆ»Ö
¡ã¤ªÎÃ¡ä²Ã·¨°¡°á
¡ã½ÕÆü¡äÃæ·Ã¸÷¾ë
¡ã¥Á¥Ó¡äÀÐ¸«ÉñºÚ¹á
¡ã¥¢¥¤¡ä½§ºê °½
¡ã¥µ¥¹¥±¡ä°æ¾åÍºµ®
¡ãÍð´Ý¡äÀÐÀî³¦¿Í
¡ãÍë½Ã¡äÆüÌî Áï
¢¡MUSIC
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î ¡Ö¤È¤ª¤ê¤ã¤ó¤»¡× Åì»³Æà±û
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÎÞ¤Î¥ì¥·¥Ô¡× Åì»³Æà±û
¢¡Â¾¡¦Web´ØÏ¢
¡ãÀ½ºî¡ä¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡ä©2025 Í§ËãÊË¡¦Laruha/KADOKAWA/¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ Æõ À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ähttps://kakuriyo-anime.com/
¡ãX¡ähttps://x.com/kakuriyo_anime
¡ãThreads¡ähttps://www.threads.com/@kakuriyo.anime
¡ãmixi2¡ähttps://mixi.social/@kakuriyo_anime
¡ãYouTube¡ähttps://www.youtube.com/@kakuriyo_anime
¡ã¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡ä#¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ
¢¡¸¶ºî¾ðÊó
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×260ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Ö¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ¡×¥·¥ê¡¼¥º
2015Ç¯4·î¤ËÂè1´¬¡Ø¤«¤¯¤ê¤è¤Î½ÉÈÓ ¤¢¤ä¤«¤·¤ª½É¤Ë²ÇÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢¸½ºß¸¶ºî¾®Àâ¤¬12´¬¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ÏB¡Çs-LOG COMICSÈÇ¤¬11´¬¡¢¥·¥ê¥¦¥¹KCÈÇ¤¬9´¬¤Þ¤ÇÈ¯Çä¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×260ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ÄÅ¾ìÌÚ °ª¡Ê¤Ä¤Ð¤¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬¡¢ÁÄÉã¤Î¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë¡Öµ´¤Î²Ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¡È±£À¤¡Ê¤«¤¯¤ê¤è¡Ë¡É¤ÎÏ·ÊÞ½É¤Ç¡¢·ëº§¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¿©»ö½è¤ò³«Å¹¡£ÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ´¿À¤ä¶åÈø¤Î¸Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok