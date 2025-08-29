¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö24¥¥í¡×Áö¤ë¡ª ¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹4.5mµé¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥Ã¥Á¡ª °ìÉô²þÎÉ¤·¤¿¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤ËÈÎÇäÅ¹¤ÎÈ¿¶Á¤Ï!?
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯7·î17Æü¡¢¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°ÁõÅÉÎÁ¤ÎÊÑ¹¹¤ä²Á³Ê²þÄê¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢10·î2Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥ó¥À¤Î¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿11ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÖ²÷¥·¥Ó¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤òºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¹¤µ¤È²÷Å¬À¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6Â®MTÀßÄê¤â¤¢¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼VTEC¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Öe¡§HEV¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢24.2km¡¿L¡ÊWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡Ë¤ÎÄãÇ³Èñ¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖËÌÊÆ¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê³°ÁõÅÉÎÁ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂÑµ×À¤È±ð´¶¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤äÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¹âÆ¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿¼ÖÎ¾²Á³Ê¤â²þÄû¤µ¤ì¡¢9Ëü5700±ß¹â¤Î389Ëü4000±ß¤«¤é440Ëü3300±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¿¥¿¥¤¥×R½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡´ØÅì·÷¤Î¥Û¥ó¥ÀÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø¥Û¥ó¥À¤ÏÅÉÁõ¤¬¼å¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÅÉÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤ªµÒÍÍ¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²Á³Ê²þÄê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢³Æ¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÌó10Ëü±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Øºòº£¤ÎÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë400Ëü±ß°Ê¾å¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈÎÇäÅ¹Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¡ÊºÇÎÌÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Î¡ËN-BOX¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð·è¤·¤ÆÇä¤ì¹Ô¤¤¬¤è¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥»¥À¥ó¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ï5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤äÀÊÌ¡¢²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤¬Èó¾ï¤ËÉý¹¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏËüÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢6Â®MT¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥°¥ì¡¼¥É¡ØRS¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡Ù¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇ¼´ü¤âÍî¤ÁÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤ª¤ª¤à¤Í4¤«·îÄøÅÙ¤ÇÇ¼¼Ö¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê¼«ÈÎÏ¢¡ËÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë2025Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ï1Ëü1519Âæ¡Ê·îÊ¿¶Ñ¡§Ìó1920Âæ¡Ë¤òÈÎÇä¤·¡¢¾èÍÑ¼ÖÁ´ÂÎ¤Î33°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°Ç¯ÂÐÈæ¤Ç¤Ï144.5¡ó¤È¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥Ã¥Á¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£