¡È¸×ÅÞ¡É»³ËÜºÌ¡ÖÌÀÆü¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¹õ¥¹¥«¡¼¥È¡õË¡ÈïS¡ª¡Ö°áÁõ²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê32¡Ë¤¬29Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î³°¼þ¥Õ¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè11ÃÆ¡Ö¹Ã»Ò±à¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡Âè2ÃÆ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»³ËÜ¤¬¡Öºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì´¥ÇÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼&´¥ÇÕ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Îºå¿À¤Ï¡¢µð¿Í¤òÁê¼ê¤Ë3¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤È¤é¤Û¡¼½ÐÍè¤º²ù¤·¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤È¥µ¥È¥Æ¥ëÁª¼ê¤Î2¼ÔÏ¢Â³HR¥¢¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èºå¿À¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇò¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¹õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤Ëºå¿À¤ÎË¡Èï¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ°áÁõ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõ²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÍ¥¾¡¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤³¡¼¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£