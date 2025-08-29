ATEEZ¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¿§µ¤°î¤ì¤ë¿åÃå»Ñ¤ÇµÙ²ËËþµÊ¡Ö¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/29¡Û8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ATEEZ¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¤ÎSEONGHWA¡Ê¥½¥ó¥Õ¥¡¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛATEEZ¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¿åÃå»Ñ
¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡Öendless holiday¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÆù¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢í÷¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤éµÙ²Ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¿§µ¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¶ÚÆù¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛATEEZ¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¢¶Ú¥Ð¥¥Ð¥¿åÃå»Ñ
¢¡¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢ÆùÂÎÈþºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¸ø³«
¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡Öendless holiday¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÆù¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢í÷¤·¤¤ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤éµÙ²Ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥½¥ó¥Õ¥¡¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¿§µ¤¤¬¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¶ÚÆù¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û