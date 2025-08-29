Ankerの名作スピーカーが3千円台から。水場のレジャーに持って行って #AmazonスマイルSALE
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、型落ちモデルながら高性能でベストセラー商品となった「Soundcore 2」やコンパクトすぎるJBLの「GO ESSENTIAL」など、ポータブルスピーカーがお得に登場しています。
シンプルなデザインとIPX7の防水性能が◎。Ankerのポータブルスピーカー「Soundcore 2」が33％オフ！
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
3,990円
（33％オフ）
Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック
4,990円
（29％オフ）
迫力サウンドを持ち歩けるAnkerの「Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー」が3,000円切り！
Anker Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー【最大20時間再生 / 5W出力 / パッシブラジエーター搭載 / IP67防塵防水規格 / ワイヤレスステレオ対応】ブラック
2,990円
（25％オフ）
Anker Soundcore Motion X600 Bluetoothスピーカー【空間オーディオ/ハイレゾ音源再生 / 50W出力 / IPX7防水規格 / 最大12時間再生 / Proイコライザー機能/AUX対応】スペースグレー
17,990円
（28％オフ）
ウルトラコンパクトなBluetoothスピーカー「JBL GO ESSENTIAL」が23％オフとお得な価格で販売中！
【Amazon.co.jp 限定 】JBL GO ESSENTIAL Bluetoothスピーカー IPX7防水/コンパクトサイズ/ブラック JBLGOESBLK
2,980円
（23％オフ）
【Amazon.co.jp 限定 】JBL FLIP ESSENTIAL2 Bluetoothスピーカー IPX7防水/USB C充電/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/ガンメタル JBLFLIPES2
9,300円
（15％オフ）
JBL CHARGE Essential 2 ワイヤレススピーカー Bluetooth ポータブル モバイルバッテリ機能 パッシブラジエーター IPX7 防水 40W 低音 JBLCHARGEES2
14,080円
（20％オフ＋クーポン利用で1,280円オフ）
JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル ホワイト JBLFLIP6WHT
9,060円
（49％オフ）
JBL GO4 Bluetoothスピーカー USB C充電/IP67防塵防水/アプリ対応/パッシブラジエーター搭載/ポータブル/ブラック JBLGO4BLK
6,300円
（18％オフ）
コンパクトなのに音質は最高。FUNLOGYの「Portable Mini」や「FunLogy Portable」もお買い得！
FUNLOGY Portable Mini（スピーカー/ポータブルスピーカー）【VGP2024受賞 / 防水対応/小型/Type-C 充電式/バッテリー 内臓/Bluetooth対応/ワイヤレス / IP67 お風呂 で使える/pc スマホ 接続OK/TWS 対応/日本ブランド/ブラック 】
1,990円
（23％オフ）
FUNLOGY Portable スピーカー ポータブルスピーカー VGPアワード2022受賞 防水 防塵 Type-C 充電式 小型 Bluetooth ワイヤレススピーカー モバイル テレビ スマホ pc 対応 IP67 お風呂 speaker TWS 日本ブランド ステレオ マイク内蔵 出力 10W 連続12時間再生 ブラック
3,490円
（30％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年8月29日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
Source:「AmazonスマイルSALE」