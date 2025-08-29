◆パ・リーグ ロッテ１―３ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯマリン）

ソフトバンク・上沢直之投手が６回４安打１失点で１０勝目を挙げた。日本ハム時代の２１年以来、４年ぶり３度目の２ケタ勝利。「あまり意識しないようにと思っていたけど、クリアできて良かったです」と汗をぬぐった。

「出力が出ていたと」と直球に手応え。低めのフォークもさえ、３回までに５三振を奪った。４回無死満塁も１点で止め、リードを守った。８月は４戦４勝。「交流戦を過ぎたぐらいから迷惑をかけていた。なんとか早くチームの力になりたいと思って、いろんなことを試していた。今こうやって、しっかり結果につながって良かったなと思います」と語った。

チームでは１１勝の大関、１０勝の有原とモイネロに続く４人目の２ケタ勝利。カルテット誕生は０５年の斉藤、和田、杉内、新垣以来２０年ぶりとなった。当時の上沢は１１歳。「ギリギリ野球を始める前」とサッカー少年だった。それでも「ゲームをしていたので。その４人を使いたいがためにホークスを使っていた記憶があります」と回想。「野球をしていなかったので誰がエースかも分からなかったんですけど、誰でもすごかったです」と笑顔で明かした。