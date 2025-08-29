フィギュアスケートのアイスショー「フレンズ・オン・アイス」のリハーサルが２９日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンターで行われた。座長を務める２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんは「リンクに情熱と愛を注ぐスケーター達が、それぞれの愛を表現して、みなさんに広がっていけば」と、３０日からの全４公演に期待を込めた。

第二部では、夢のコラボが実現する。荒川さん、高橋大輔さん、ステファン・ランビエル氏、カロリーナ・コストナー氏によるバックナンバー。荒川さんが金メダルを獲得した、トリノ五輪にゆかりあるメンバーでのプログラムになった。「トリノ五輪にゆかりあるメンバーが４人、こうしてリンクで１つのアイスショーを作る喜びがあって。国は違っても同志、色々な場所でスケートに情熱を向けている人たちが１つの演目を通じて、タイムスリップしたような気持ちになるくらい感情を揺さぶられる。来年、イタリアで２０年ぶりにオリンピックが行われるので、選手達にエールを送れるような、そういう機会にしたいと思った」とした。

来年２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪。縁あるイタリアの地での五輪に、荒川さんも「思い入れも強くなったし、そこで２０年ぶりに開催される。その時に生まれていない選手達も出場する。今回のミラノはミラノで、戦っていく選手たちにとっていいシーズンになるように応援するだけ。大変なことは一杯あると思うけど、やっぱり頑張ってきてよかったな、と思う選手がイタリアの地でたくさんいるといいなと思う」と、エールを送った。