¡¡´ôÉì¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡ÖHPCJCÇÕ¡×¤¬30Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£29Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡SµéÍ½Áª9R¤Î1ÈÖ¼Ö¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÄÌøÌ÷µ¯¡Ê25¡áº´²ì¡Ë¤ÏÄ¾Á°¤ÎÆàÎÉ¤ÇSµé½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¡ÖSµé½éÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤âÁ´¤Æ³á¸¶³¤ÅÍ·¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¡£3Ï¢¾¡¤Î´°Á´V¤À¤¬¡¢·è¤Þ¤ê¼ê¤Ïº¹¤·¡£¡Ö¼¡¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¬Àè¹ÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÆàÎÉ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÎý½¬¡£¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£Ç¯2·î¤ÎÅöÃÏÀï¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç6ÃåÇÔÂà¡£ºòÇ¯7·î¤â½à·è¾¡¤ÇÆâ·÷ÀþÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ê1Ãå¼º³Ê¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥é¥¤¥ó3¼Ö¤Î3Ê¬Àï¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹¶¤áÀÚ¤Ã¤Æ°¤¤Î®¤ì¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¡£