こちらはライバルのSamsung Galaxy Z Fold 7

Image: Adriano Contreras - Gizmodo

毎年、新シリーズが発表されるApple（アップル）のiPhoneですが、9月には「iPhone 17」シリーズが発表＆販売される見込みです。

併せて翌年のモデルについてアナウンスされるのが通例ですが、2026年にはついに折りたたみタイプのiPhoneが登場すると噂されています。

【噂まとめ】どうなる？折りたたみiPhone。早くも入手困難になる予感…

折りたたみ型の「iPhone Fold」

米Bloombergの著名リーカーであるマーク・ガーマン氏によると、Apple初の折りたたみスマホ、通称「iPhone Fold」は2026年9月に発売が予想されています。販売価格は1,999ドル（約30万円）と予想されています。

コードネームは「V68」で、噂ではカメラが4つ（前面に1つ、内側に1つ、背面に2つ）搭載され、Face IDではなくTouch IDが採用されるとのことです。また、2025年に発売が予想されている「iPhone Air」と同様に物理SIMカードは廃止され、eSIMのみ対応すると報じられています。

さらに、自社製5Gモデムの第2世代となる「C2」チップが搭載され、画面には「インセル」ディスプレイ技術が採用される可能性があるとのこと。これにより折り目が目立たなくなり、タッチ精度が向上するのではと予想されています。

Galaxy Z Fold 7には、他の折りたたみ式スマートフォンと同様に折り目がある

Image: Raymond Wong - Gizmodo

折りたたみ型のスマートフォンは、すでにSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）などが出していますが、根強いAppleユーザーたちはiPhoneの折りたたみ型を待ち望んでいたことでしょう。

公式アナウンスはいつ？

折りたたみ型iPhoneについては、日本時間9月10日午前2時に開催予定のイベントにて、何かしらのアナウンスがあるはず。また同イベントでは、長年噂されていたiPhone史上最薄となる「iPhone 17 Air」の登場も期待されています。

iPhone 17シリーズに期待。Appleの最新イベントは9月10日午前2時から！

昨年登場のiPhone 16 Plusの後継機種となるiPhone 17 Airは、2014年に本体が曲がってしまう「ベントゲート」問題を引き起こしたiPhone 6よりもさらに薄い端末になることが予想されています。

背面のカメラは1つのみで、iPhone 16eに使用されているものと同じApple製のモデムのC1チップを搭載し、eSIMのみをサポートすると報じられています。

2027年はiPhone20周年

ガーマン氏によると、Appleは3年間で3つの新しいiPhoneを計画しており、iPhone 17 Airはその第1弾にあたるようです。そして2026年の折りたたみiPhoneに続き、3つ目のiPhoneとして2027年に控えているのは、iPhone 20周年モデルの登場です。

iPhone 20周年モデルは、2020年のiPhone 12シリーズ以降導入されているガラスのスクリーンと平らな金属による側面のデザインが刷新されるそう。「Liquid Glass」が採用され、縁は曲面ガラスで全周囲まれた透明感あるデザインになるとかならないとか…。