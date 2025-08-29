◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―４巨人（２９日・甲子園）

巨人が阪神を破り、連敗を「４」で止めた。２軍で調整して１軍に合流した先発の山崎伊織投手は６回５安打１失点で３年連続となる１０勝目、通算７登板目の甲子園球場で初勝利を挙げた。打線は阪神の先発・大竹耕太郎投手から４回にクリーンアップの３連打で１点、６回にはキャベッジ外野手の走者一掃の二塁打で３点を勝ち越し、救援の大勢投手が２被弾で１点差に迫られたがなんとか逃げ切った。

【巨人・山崎伊織投手のヒーローインタビュー】

―中１３日の調整を経てカード頭を任された

「前投げたときにすごく不甲斐ない投球だった。時間ももらったし、絶対に抑えて３連戦の初戦ですし、１戦目に勝ったら流れもくると思うので、絶対に勝ちたいという気持ちで投げました」

―投球を振り返って

「反省するところはすごく多いんですけど、泉口のプレーだったり尚輝さんのゲッツーだったりと助けられながらだった。いいプレーのあとに四球も出してしまいましたし、相手投手にタイムリー打たれたし、もっともっとしっかりするべきことはあるかなと思います」

―３年連続の２ケタ勝利

「いつも、いつも最終戦になっていたので少しほっとしています。ここからは自分の知らない１１勝になってくるので、気を抜かずに明日からもトレーニングして最後まで頑張りたいと思います」

―甲子園で初勝利

「プロ５年目。甲子園は１回も勝てたことが無かった。この１勝をこれからも続けられるように頑張っていきたいと思います」