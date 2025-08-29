¡Ú¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¡Û¡Ú¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¡Û¤¬Ì¥¤»¤ë♡ ¾åÉÊ¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡È¥¯¥é¥·¥«¥ë¡É¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ½¸
»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¡×¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë½©¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¦Æ»¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
½©¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¡¼¥ëÊª¸ì
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Î½©¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡¢¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
½Ð²ñ¤¤¤Î½©¤Ï¾¯¤·¤¤¤¤¥³¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤ë
¿·³Ø´ü¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ²½¤Î¤È¤¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬»ä¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬´Î¿´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¥³¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¼ê¤¬¤Î¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¡£
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¾åÉÊ¤Ê¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò·ù¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
Cordinate °µÅÝÅª¹¥°õ¾Ý¤Ê²¦Æ»¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤¬ºÇ¶¯♡
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÎÅ´ÈÄ¡£Â¸ºß´¶È´·²¤ÊÂç¤Ö¤ê¤Î¶»¸µ¥ê¥Ü¥ó¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
·Ý½Ñ¤Î½©¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¯¡¼¥ë¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¤Ë
²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤¿¤é¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´¤¬Á¡ºÙ¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë·Ý½Ñ¤ÎÀ¤³¦¡£
Áõ¤¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÇØ¿¤Ó´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥ë¥Ã¥¯¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡È²Ä°¦¤¤½÷¤Î¥³¡É¤«¤é¡È¥¥ì¥¤¤Ê½÷À¡É¤Ø¤È°ì½Ö¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ËâË¡¤Î¤ªÍÎÉþ¤À¡£
Cordinate ¹õ¤Î¥¥ì¥¤¤áÉþ¤Ç¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤«¤Ä¥ª¥È¥Ê¤ÊÊ·°Ïµ¤
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤¬ÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£Â¸µ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥º¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ
¤Î¤Ã¤È¤¤¤³¡¼¤ë¤ß¡¼¡¦¤¹¤º¤¤Ò¤È¤ß¡ü2001Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡âME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
2021Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¶ÆÃµÞ ¡âME¹Ô¤¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â
¤Ë¤¢¤ê¡¼¤¤¤³¡¼¤ë¤¸¤ç¤¤¡¦¤ä¤Þ¤À¤â¤â¤«¡ü2006Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¢âJOY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡È¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½éÎø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Æ¥£¡¼¤È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥¤¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
»£±Æ¡¿ËÌ²¬Ì¾Ï¡Ê¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤