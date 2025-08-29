¡Ú¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¡Û¡Ú¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¡Û¤¬Ì¥¤»¤ë♡ ¾åÉÊ¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡È¥¯¥é¥·¥«¥ë¡É¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ½¸

»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¡×¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë½©¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¦Æ»¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥­¥ì¥¤¤á¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡

½©¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¡¼¥ëÊª¸ì

¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£

¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Î½©¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡¢¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£

½Ð²ñ¤¤¤Î½©¤Ï¾¯¤·¤¤¤¤¥³¤Ë·è¤á¤Æ¤ß¤ë

¿·³Ø´ü¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ²½¤Î¤È¤­¡£¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬»ä¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬´Î¿´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤¥³¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¼ê¤¬¤Î¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¡£

½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¡£¾åÉÊ¤Ê¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò·ù¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©

Cordinate °µÅÝÅª¹¥°õ¾Ý¤Ê²¦Æ»¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤¬ºÇ¶¯♡

¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÎÅ´ÈÄ¡£Â¸ºß´¶È´·²¤ÊÂç¤Ö¤ê¤Î¶»¸µ¥ê¥Ü¥ó¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¡£

¡Ò¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤Î¥³¡¼¥Ç¡Ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 23,760±ß¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È 21,000±ß¡¿¤È¤â¤ËCRANK¡ÊHANA KOREA¡Ë¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹ 7,920±ß¡¿¥¦¥£¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹

·Ý½Ñ¤Î½©¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥¯¡¼¥ë¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¤Ë

²Æ¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤¿¤é¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤­¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂ­¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´¤¬Á¡ºÙ¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë·Ý½Ñ¤ÎÀ¤³¦¡£

Áõ¤¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÇØ¿­¤Ó´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥ë¥Ã¥¯¡£

¤½¤ì¤Ï¡¢¡È²Ä°¦¤¤½÷¤Î¥³¡É¤«¤é¡È¥­¥ì¥¤¤Ê½÷À­¡É¤Ø¤È°ì½Ö¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ËâË¡¤Î¤ªÍÎÉþ¤À¡£

Cordinate ¹õ¤Î¥­¥ì¥¤¤áÉþ¤Ç¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤«¤Ä¥ª¥È¥Ê¤ÊÊ·°Ïµ¤

¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤¬ÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£Â­¸µ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¥Ï¥º¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£

¡Ò¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤Î¥³¡¼¥Ç¡Ó¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 6,999±ß¡¢¥Õ¥ê¥ë¥Ö¥é¥¦¥¹ 1,999±ß¡¿¤È¤â¤ËH¡õM ¥Ù¥í¥¢¥¹¥«¡¼¥È 2,990±ß¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÈÎÇä¡Ë¡¿GU ¥Ð¥Ã¥° 62,200±ß¡¿ANTEPRIMA/WIREBAG¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥¿¥¤¥Ä 1,650±ß¡¿·¤²¼²°¡ÊTabio¡Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥×¥¹ 3,680±ß¡¿VIVIAN COLLECTION
¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ

¤Î¤Ã¤È¤¤¤³¡¼¤ë¤ß¡¼¡¦¤¹¤º¤­¤Ò¤È¤ß¡ü2001Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡âME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£

2021Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¶ÆÃµÞ ¡âME¹Ô¤­¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÊÀ­³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£

¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â

¤Ë¤¢¤ê¡¼¤¤¤³¡¼¤ë¤¸¤ç¤¤¡¦¤ä¤Þ¤À¤â¤â¤«¡ü2006Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¢âJOY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£

¡È¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½éÎø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Æ¥£¡¼¤È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥¤¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£

