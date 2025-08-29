BE:FIRST『THE LAST PIECE』課題曲「Secret Garden」のダンスプラクティス映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが、最新曲「Secret Garden」のダンスプラクティス映像をYouTubeで公開した。

■コレオグラフはメンバーのSOTAと、SOTAとも親交があるダンサーのJulian DeGuzmanが担当

8月25日に配信リリースされた新曲「Secret Garden」は、2010年代R＆Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックのうえで、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた渾身のR＆Bチューン。

LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、BMSGが主催する『3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」』の課題曲にも起用されている。

今回、公開された映像では、メンバーのSOTAと、SOTAとも親交がある世界的ダンサーJulian DeGuzmanが手掛けた玄人感のあるコレオグラフを定点で楽しむことができる。

質感とグルーヴがたまらないと多くの反響を集めているBE:FIRSTのさらに洗練されたパフォーマンスは必見だ。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

