Èª¤ÇÅÝ¤ì»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿90Âå½÷À Ç®Ãæ¾É¤¬»à°ø¤ÈÈ½ÌÀ¡§¿·³ã¸©Æâ¤Î»à¼Ô¤Ïº£²Æ7¿Í¤Ë¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¸©¤Ï¡¢25Æü¤Ë¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿90Âå½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÎÈª¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò²ÈÂ²¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´³ÎÇ§¡£¤½¤Î¸å¡¢29Æü¤Ë¸¡»ë¤Ë¤è¤ê»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¤ÎÀ¾³÷¶è¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33.5¡î¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï28.6¡î¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©Æâ¤Îº£²Æ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï7¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤À¤±¤Ç4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1¥«·î´Ö¤Î»à¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯8·î¤ÈÆ±¤¸¿ô¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤ÎÈª¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò²ÈÂ²¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´³ÎÇ§¡£¤½¤Î¸å¡¢29Æü¤Ë¸¡»ë¤Ë¤è¤ê»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¤ÎÀ¾³÷¶è¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33.5¡î¡¢Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï28.6¡î¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ã¸©Æâ¤Îº£²Æ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï7¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤À¤±¤Ç4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1¥«·î´Ö¤Î»à¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯8·î¤ÈÆ±¤¸¿ô¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£