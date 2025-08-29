憧れブランドからリリースされたレディを高めてくれる逸品を毎月紹介♪ 今月はジューシーな発色ととろけるようなツヤで潤いに満ちた唇へ導いてくれるリップトリートメントをレコメンド。

DIORのチャーム付きリップトリートメントバターのようにとろけるツヤ膜で「うるツヤリップ」へと導かれて

使うたびブランドロゴのチャームがきらめく、アクセサリーのように持ち運べるリップ トリートメント。バターのような質感で唇を包みこみ、24時間保湿&なめらかさをキープします。繊細なパールが配合された101と102、トレンドのヌードカラーの103と104、そしてあでやかなピンクの105がラインナップ。唇にのせた瞬間、ジューシーな発色とつややかな輝きを放ち、毎日のメイクに彩りを添えてくれます。

ディオール アディクト リップ グロウ バター 全5色 各\5,060/パルファン・クリスチャン・ディオール デニム\28,600/157woadblue(ヤマツゥ)

