クロフェス実行委員会は、クロちゃんが総合プロデューサーを務める「クロフェス2025」を、9月13日、14日、15日の3日間、海の森水上競技場で開催する。8月28日に行われた発表会では、総合プロデューサーを務める安田大サーカスのクロちゃんが今年で6年目を迎える「クロフェス2025」への意気込みを語った他、「クロフェス2025」に出演する豆柴の大群のナオ・オブ・ナオさんとレオナエンパイアさん、花いろはの穂積りんかさんと今咲ひめのさんがゲストで登場。ステージへの意気込みやクロちゃんとアイドル熱バトルを繰り広げた。



司会のワンワンニャンニャンの菊池優志さん

発表会の司会を務めたワンワンニャンニャンの菊池優志さんから、今年で6年目を迎える「クロフェス2025」の概要について発表。続いて、総合プロデュースを務めるクロちゃんが「クロフェス2025」に対する熱き想いを語った。「6年前に初開催された『クロフェス』はコロナ禍ということもあり、無観客で開催。ライブステージの模様は配信で行われた。そして、3年目から場所を海の森水上競技場に移し開催。年を追うごとに規模を拡大していった」と、6年間の「クロフェス」での出来事を振り返る。



「クロフェス2025」総合プロデューサーの安田大サーカス クロちゃん

「そして今年は、超豪華ゲストを呼んだ」と、レジェンド枠で9月14日に「メロン記念日」、9月15日に「OURIN 王林」がスペシャルステージを披露することを発表。「さらに、9月13日のMCには高橋みなみさん、9月14日のMCには矢口真里さん、9月15日のMCには王林さんが務めてもらうことになった」と、豪華MCがステージを盛り上げてくれるのだと教えてくれた。



豆柴の大群（左から：ナオ・オブ・ナオさん、レオナエンパイアさん）

そして、「クロフェス2025」に出演する豆柴の大群のナオ・オブ・ナオさんとレオナエンパイアさん、花いろはの穂積りんかさんと今咲ひめのさんがゲストとして登場。クロちゃんは、「自分がプロデュースを務める豆柴の大群からは、リーターのナオさんと歌姫のレオナさんに来てもらった。花いろはは、ショールームによる配信番組に出演してくれているということもあり、今回発表会に来てもらった」と、彼女たちに白羽の矢が立った経緯について説明した。



花いろは（左から：今咲ひめのさん、穂積りんかさん）

「この他にも約250組のアイドルが出演。さらに47都道府県のご当地アイドルも出演するステージも設けているので、見どころ満載のフェスになっている」と、「クロフェス」をステップに全国へ羽ばたくアイドルを送り出したいと述べていた。



アイドルのパフォーマンスを逐一メモに残してきたというクロちゃん

これまで、ライブを見たアイドルをノートに書き留めてきたというクロちゃん。それでも「47都道府県のご当地アイドルまでは追いかけ切れていない」とのこと。「ご当地アイドルの選定には、日本ご当地アイドル活性協会の金子正男氏に協力してもらった」という。



日本ご当地アイドル活性協会の金子正男氏

ここで、金子氏が登場。「今まで三重県にはアイドルがいなかったのだが、『クロフェス』を機にアイドルが誕生するなど、大きな影響力を持つフェスに成長してきている」と、「クロフェス」が与えるムーブメントの大きさを強調。「地域の活性化にもつなげていけると思っている」と、全国に眠るアイドルの発掘ということにとどまらず、各自治体を巻き込んだ事業として「クロフェス2025」に取り組みたいと訴えた。



アイドル熱対決「大喜利」の様子（左から：クロちゃん、ナオ・オブ・ナオさん、レオナエンパイアさん、今咲ひめのさん、穂積りんかさん、菊池優志さん、金子正男氏）

この後、クロちゃんと豆柴の大群、花いろはによるアイドル熱対決が行われた。大喜利と「クロフェス」に愛を誓う対決が行われ、それぞれで豆柴の大群が見事勝利を収めた。最後にクロちゃんは「様々な人々の力もあり、『クロフェス』は少しずつ大きくなっている。このフェスを通じてアイドルの活性化につながればと思っている。9月13日、14日、15日の3日間はぜひ会場に足を運んでほしいのはもちろん、会場に行けない人は配信をチェックしてみてほしい」と、「クロフェス2025」を盛り上げたいとアピールした。



高橋みなみさん

今年で6回目を迎える「クロフェス2025」では、豪華ゲストMCとして高橋みなみさん、矢口真里さん、王林さんが、日替わりMCとして登場する。



矢口真里さん

また、スペシャルライブとして「メロン記念日」や「OURIN 王林」の出演が決定。3日間で総勢約250組のアイドルが6つのステージでパフォーマンスを披露する他、日替わりMCによるステージ企画やご当地アイドルに焦点を当てたトークコーナーを開催する。



王林さん

スペシャルライブとして、今年25周年を記念し、期間限定で再結成して活動中の「メロン記念日」が9月14日に出演し、ゲストMCの矢口真里さんと夢の共演が実現。その他9月15日にゲストMCで登場する王林さんがアーティスト「OURIN 王林」として出演する。



メロン記念日

また、昨年から「47都道府県のアイドルさん、会いたいしん」と銘打ち、全国（47都道府県）のご当地アイドルが大集結するステージを今年は「ジパングステージ」として開催。全国のご当地アイドル47組を一度に見られるステージとなっており、他のアイドルフェスでは見ることのない、日本全国のアイドルを楽しめる3日間になっている。



OURIN 王林

［クロフェス2025開催概要］

名称：クロフェス2025

開催日時：9月13日（土）14日（日）15日（月・祝）

会場：海の森水上競技場（東京都江東区海の森三丁目6番44号）

チケット：詳細はHP「チケット」ページを確認

主催：クロフェス2025実行委員会

企画・制作：ライム・ライト

制作協力：オーバーレコード

協力：松竹芸能／日本ご当地アイドル活性協会

協賛：TIGET、WithLIVE 他

クロフェス2025公式サイト＝https://kurofes-dashin.com