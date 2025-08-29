2Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬ÇÔ¤ì¤ë¡Ä¡ª ÆüËÜvs¥¿¥¤¤Î¾¡¼Ô¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìー½÷»Ò2025¡Û
¡¡29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤¬¥¿¥¤¤Î¥Õ¥¢¥Þー¥¯¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È½÷»Ò¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥×ー¥ëA¤ò1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿FIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤È¡¢¥×ー¥ëH2°ÌÄÌ²á¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¡£¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÏÂç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î½÷²¦¤À¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¤Ç¥Æ¥£¥ä¥Ê¡¦¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬Éé½ý¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½Àï¤ËÂ³¤¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤â¥¨ー¥¹¤ò·ç¤¤¤Æ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤éÀÜÀï¤Ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤¬¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤È¡¢27-25¤ÈÀÜÀï¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥åー¥¹¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤¬¡¢¤³¤³¤â¥ª¥é¥ó¥À¤¬26-24¤Ç¼è¤êÀÚ¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·½÷²¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï¤³¤³¤«¤éÈ¿·â¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¦¥¼¥é¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ò22-25¤ÈÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¤âÅÓÃæ¤Î5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê20-25¤ÈÃ¥¤¤¡¢µÕ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬Âè5¥»¥Ã¥È¤âÀ©¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤º¡£ºÇ¸å¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢15-11¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤¬¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤¬9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤Ë¡£¥¨ー¥¹¤ÎÉÔºß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ª¥é¥ó¥À 3-2 ¥»¥ë¥Ó¥¢
Âè1¥»¥Ã¥È 27-25
Âè2¥»¥Ã¥È 26-24
Âè3¥»¥Ã¥È 22-25
Âè4¥»¥Ã¥È 20-25
Âè5¥»¥Ã¥È 15-11