³áÍµµ®¡¢À¼Í¥¡¦ÅÚ»Õ¹§Ìé¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡¿·¿Í¤Îº¢¤«¤é¿Æ¸ò¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
À¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼Í¥¡¦ÅÚ»Õ¹§Ìé¤µ¤ó¤ËÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¿Í¤Îº¢¤«¤é¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌòÌ¾¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«ÅöÁ³³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°§»¢¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¹¤Ã¤«¤êÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Á¡Ù¤È¡¢Ã´Åö¥¥ã¥é¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Í¥¤·¤¤¤ªÀ¼¤Ç¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÂÎÃæ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡ØË»¤·¤¹¤®¤ÆÂÎ²õ¤¹¤Ê¤è¡Ù¡ØÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤èÅ¬Åö¤Ç¡Ù¤ÈËÍ¤ò°Æ¤¸¤ë¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¡Ø¤¢¤Î³á¤¬¥Ñ¥Ñ¤«¡Á¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡Ø»Ò¤É¤â¤Á¤ã¤ó¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Ì¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾Ð´é¤Ç¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Ìò¼Ô¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÂçÂº·É¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤É¤³¤«¾¡¼ê¤Ë¿ÆÀÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÚ»Õ¤µ¤ó¤Î¡¢Â¸ºß´¶¡£Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤È¿´¤ÈÇ¾¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªÄ¶¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£