【ZARAのサテン】が40・50代にドンピシャ！ きれい見え狙える♡「上品アイテム」

秋冬に向けて狙いたいサテンのアイテム。上品な光沢感がコーデを華やかに格上げしてくれるので、大人世代にも着用しやすいサテンのアイテム。【ZARA（ザラ）】でも、特別な日に着たいワンピースからいつものコーデに取り入れたい便利な黒ボトムスまで豊富に登場しています。そこで今回は40・50代の大人女性がきれい見えを狙える、ZARAのサテンアイテムを厳選してご紹介。気になったアイテムはぜひ店舗やオンラインストアでチェックしてみて。

エレガントなシャツはデザインも重視

【ZARA】「ノットサテンシャツ」\5,290（税込）

フロント部分にノットディテールが施された、エレガントな印象のサテンシャツ。ベースのシャツはベーシックな形なので、さまざまなボトムスと相性が良さそうです。フロントはタックインすると結びのデザインが引き立ち、周りと差をつけるサテンコーデになる予感。アイボリー（カラー表記は「カバ」）とブラックの2色展開で、柔らかい雰囲気のアイボリーなら、かっちりとしすぎずオンオフともに活躍が見込めそう。

レースでほんのり甘さをプラス

【ZARA】「サテン地レーストリムミディ丈スカート」\5,990（税込）

裾に繊細なレースが施されたスカートは、いつものコーデに取り入れれば大人の甘さをプラスできるかも。歩くたびに生まれるサテンならではの美しいドレープが目を引きそうです。ブラウスを合わせたドレッシーなコーデはもちろん、Tシャツやざっくりとしたニットを合わせて上品な大人カジュアルコーデにも。今年らしいミディ丈でひざ下まわりのすっきり見えを期待できるのも嬉しいポイント。

サテンの美しいシルエットが際立つパンツ

【ZARA】「ハイウエストサテンパンツ」\5,990（税込）

上品な落ち感が美しいサテンパンツ。ハイウエストで腰まわりから裾までなだらかに広がるワイドシルエットが、洗練された雰囲気を演出します。ジャケットやパンプスを合わせてかっちりとしたスタイルにしたり、ゆったりとしたTシャツに合わせてラフなスタイルにしたりと、着こなしの幅も広いはず。あえてフラットシューズを合わせてみても、きれい見えと大人の抜け感が両立できそうです。

特別なシーンにはゴージャスなワンピを

【ZARA】「ZW COLLECTION サテンラップワンピース」\10,990（税込）

ラップデザインによって生まれるドレープと、ゆったりと流れるようなシルエットが印象的なワンピース。ウエスト部分にギャザーが入っていることでメリハリが生まれ、サテンの素材感を際立たせています。トップス部分はジャケットのような襟デザインで、かっちりとした印象とゴージャスな雰囲気が好バランス。ちょっとしたパーティーにも使えそうな華やかさがあるので、特別なシーンに着たい一着になるかも。

