¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡ÛÃÏ¸µ¥Û¡¼¥×¿¹ÅÄ°ìÏº¤¬Æó¼¡Í½Áª¤âÌöÆ°¡Öº£²ó¤ÏµÓ¤è¤êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡À¾Éð±à¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢Æó¼¡Í½Áª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢£¶£Ò¤Ç¤ÏÃÏ¸µµÇ°½éÅÐ¾ì¤Î¿¹ÅÄ°ìÏº¡Ê£²£´¡áºë¶Ì¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¤Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç½à·è¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¾Íè¤Îºë¶Ì¤òÇØÉé¤¦¼ãÉð¼Ô¤ÎÁö¤ê¡£¥é¥¤¥ó£²¼Ö¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÇ¾âÌÜ³Ý¤±¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¿Íµ¤¤Îº´¡¹ÌÚ¹ë¡½´äÄÅÍµ²ð¤ò´°Éõ¤·¤ÆÆ²¡¹¤È²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¶¯¤¤¿Í¤ò¸å¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÀè¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡££±Ãå¤ÏÉû»ºÊª¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ïº¬À¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º¸º¿¹ü¡¢¹üÈ×¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤Þ¤À£²¾ì½êÌÜ¡£¤â¤Á¤í¤ó´°Ä´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡ÖµöÍÆÈÏ°Ï¡£¤¢¤Þ¤êµá¤á²á¤®¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢º£¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëº£Àá¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤ÏµÓ¤è¤êµ¤»ý¤Á¡£Áö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿¹ÅÄ¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µÀª¤Ï£·¿Í¤¬½à·è¤Ë¿Ê½Ð¡££±£°£Ò¤ÏÃÏ¸µ£³¼Ö¤ÎÀèÆ¬¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·»Äï»Ò¡¦¿¹ÅÄÍ¥Ìï¤È¤Î½éÏ¢·¸¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£ËÙ¹¾¾Ê¸ã¡½µÈÅÄÂóÌð¤È¤Î´ØÅìÊÌÀþ¤â¥¹¥ó¥Ê¥ê·èÄê¡£¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ÊµÓ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤À¤±¡×¡£¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£·»Äï»Ò¤Î±ç¸î¤ò¿®¤¸¡¢¿·ÅÄÍ´Âç¡¢µÈÅÄÂóÌð¤éÌÃÊÁµé¤ËÎÏ¤Î¸Â¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£