¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡ÊÌðºî·ó¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ë¤¬£²£¸Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ç®°¦¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù¡×¤Ç¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£±£³ºÐÇ¯²¼¤Îº£ÀîºÚ½ï¡£Æ±»ï¤ÎÄ¾·â¤Ë¥ê¥ê¡¼¤Ï¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÇ§¤á¡¢·ëº§¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èà·ëº§Àë¸Àá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Ìðºî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£Æ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡£¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¤¢¡¢¼ê¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤µ¡£¥â¥Æ¤Ã¤«¤é¤Ê¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡×¤ÈÁ¢¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢Ìðºî¤¬¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢¤³¤ó¤ÊÆ²¡¹¤È¤Þ¤À·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¡£°ìÈÌ¤Î»öÌ³½êÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤Ï¤Í¡×¤È¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ±»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»öÌ³½ê¤òÄÌ¤µ¤º°ìÊýÅª¤Ëà·ëº§Àë¸Àá¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Ìðºî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤½¡¢¤â¤¦½÷Í·¤Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡£¤â¤¦¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡©¡¡²¿ºÐ¤À¤Ã¤±¡©¡¡£´£±¤«¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â°Â¿´¤Ï¤¹¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¥ê¥ê¡¼¤ÎàÃËµ¤á¤Ë´¶Éþ¡£
¡¡¾®ÌÚ¤â¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡£Á¢¤Þ¤·¤¤¤è¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£