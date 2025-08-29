¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ´ÆÆÄ¡¡º¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¼õ¤±ÌåÀä¤ÎÆÜµÜ¤Ï¡ÖÂÇËÐ¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹8-1À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Î´°¾¡¤Ç¡¢ÇÔ¤ì¤¿4°Ì¡¦³ÚÅ·¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò5¤Ë³ÈÂç¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢7²ó7°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢122µå¤ÎÇ®Åê¤Çº£µ¨9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦¶åÎ¤¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ëº¸¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÌåÀä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Ð¾ì¤òÂ³¹Ô¤·¤¿ÆÜµÜ¤Ï6²ó¼éÈ÷¤«¤éÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¸òÂå¡£¡ÖÂÇËÐ¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸òÂå¤Ï¡ËÅÀº¹¤â³«¤¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¿¹¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¶ÚÂ»½ý¤«¤é¡Ö2ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡£¡Ö·ë¹½»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹çÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤Þ¤º¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹30Æü¤Ïº£½µ2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤òÍ½Äê¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤ËÎ×¤à°éÀ®½Ð¿È¤Î5Ç¯ÌÜ¡¦ÀîÀ¥¤Ë¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµå¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿´ßÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤¬¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡ÈÀë¸À¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£