EL・リーグフェーズの組み合わせ決定！ 上田綺世、前田大然、伊東純也ら参戦…日本人対決は5試合
ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズの組み合わせ抽選会が29日に行われ、各チームの対戦相手が決定した。
今大会は前身大会のUEFAカップも含めると通算55回目、ELに名称が変更されてからは通算17回目の開催となる。ELは上位大会のチャンピオンズリーグ（CL）と同様に、昨シーズンよりフォーマットが変更。36チームが4つのポットに振り分けられ、それぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う1リーグ制の「リーグフェーズ」となる。なお、リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。
リーグフェーズの上位8チームは、その時点で決勝トーナメントへストレートインが決定。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームが決勝トーナメントに進出する。これらの16チームによって、決勝トーナメントが繰り広げられる。
今大会に出場する日本人選手は、フェイエノールトのDF渡辺剛とFW上田綺世、ザルツブルクのDFチェイス・アンリ、MF川村拓夢、FW北野颯太、セルティックのDF稲村隼翔、MF旗手怜央、FW前田大然、FW山田新、バーゼルのDF常本佳吾、フライブルクのMF鈴木唯人、ヘンクのMF伊東純也と、6チームに所属する12選手。なお、ヘンクのセカンドチームを主戦場としているFW横山歩夢も、現時点でトップチームの公式戦出場歴はないが、今季の動向次第ではELに出場する可能性もある。
今大会のリーグフェーズでは、「フェイエノールトvsセルティック」、「ザルツブルクvsバーゼル」、「フライブルクvsザルツブルク」、「フライブルクvsバーゼル」、「ヘンクvsバーゼル」と、5試合の日本人対決が実現。なお、試合開催時間や詳細のマッチスケジュールは8月31日までに発表され、リーグフェーズは9月24日に開幕予定。決勝は2026年5月20日、トルコのイスタンブールで行われる。
各チームの対戦相手は下記の通り。
【ポット1】
▼ローマ（イタリア）
P1（H）：リール（フランス）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：ニース（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：パナシナイコス（ギリシャ）
▼ポルト（ポルトガル）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：ニース（フランス）
P3（A）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P4（H）：マルメ（スウェーデン）
P4（A）：ユトレヒト（オランダ）
▼レンジャーズ（スコットランド）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：ヘンク（ベルギー）
P4（A）：SKブラン（ノルウェー）
▼フェイエノールト（オランダ）
P1（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（A）：ベティス（スペイン）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：FCSB（ルーマニア）
P4（H）：パナシナイコス（ギリシャ）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼リール（フランス）
P1（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（H）：フライブルク（ドイツ）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：SKブラン（ノルウェー）
P4（A）：セルタ（スペイン）
▼ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（H）：ベティス（スペイン）
P1（A）：リール（フランス）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P3（H）：FCSB（ルーマニア）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：セルタ（スペイン）
P4（A）：マルメ（スウェーデン）
▼ベティス（スペイン）
P1（H）：フェイエノールト（オランダ）
P1（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：ユトレヒト（オランダ）
P4（A）：ヘンク（ベルギー）
▼ザルツブルク（オーストリア）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：バーゼル（スイス）
P3（A）：フライブルク（ドイツ）
P4（H）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P1（A）：フェイエノールト（オランダ）
P2（H）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：バーゼル（スイス）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
【ポット2】
▼フェネルバフチェ（トルコ）
P1（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：ニース（フランス）
P3（A）：FCSB（ルーマニア）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：SKブラン（ノルウェー）
▼ブラガ（ポルトガル）
P1（H）：フェイエノールト（オランダ）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P3（A）：ニース（フランス）
P4（H）：ヘンク（ベルギー）
P4（A）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
▼ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P1（H）：リール（フランス）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：FCSB（ルーマニア）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：セルタ（スペイン）
P4（A）：マルメ（スウェーデン）
▼リヨン（フランス）
P1（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P1（A）：ベティス（スペイン）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P3（H）：バーゼル（スイス）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
P4（A）：ユトレヒト（オランダ）
▼PAOK（ギリシャ）
P1（H）：ベティス（スペイン）
P1（A）：リール（フランス）
P2（H）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：SKブラン（ノルウェー）
P4（A）：セルタ（スペイン）
▼ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：フライブルク（ドイツ）
P3（A）：バーゼル（スイス）
P4（H）：マルメ（スウェーデン）
P4（A）：パナシナイコス（ギリシャ）
▼フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P4（H）：パナシナイコス（ギリシャ）
P4（A）：ヘンク（ベルギー）
▼セルティック（スコットランド）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：フェイエノールト（オランダ）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：ユトレヒト（オランダ）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P1（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：フライブルク（ドイツ）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
【ポット3】
▼ヤングボーイズ（スイス）
P1（H）：リール（フランス）
P1（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：FCSB（ルーマニア）
P4（H）：パナシナイコス（ギリシャ）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼バーゼル（スイス）
P1（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：FCSB（ルーマニア）
P3（A）：フライブルク（ドイツ）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：ヘンク（ベルギー）
▼ミッティラン（デンマーク）
P1（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P4（H）：ヘンク（ベルギー）
P4（A）：SKブラン（ノルウェー）
▼フライブルク（ドイツ）
P1（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P1（A）：リール（フランス）
P2（H）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：バーゼル（スイス）
P3（A）：ニース（フランス）
P4（H）：ユトレヒト（オランダ）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
▼ルドゴレツ（ブルガリア）
P1（H）：ベティス（スペイン）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：ニース（フランス）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：セルタ（スペイン）
P4（A）：マルメ（スウェーデン）
▼ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：ベティス（スペイン）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：マルメ（スウェーデン）
P4（A）：ユトレヒト（オランダ）
▼シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：フェイエノールト（オランダ）
P2（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：SKブラン（ノルウェー）
P4（A）：パナシナイコス（ギリシャ）
▼FCSB（ルーマニア）
P1（H）：フェイエノールト（オランダ）
P1（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：バーゼル（スイス）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
▼ニース（フランス）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：フライブルク（ドイツ）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
P4（A）：セルタ（スペイン）
【ポット4】
▼ボローニャ（イタリア）
P1（H）：ザルツブルク（オーストリア）
P1（A）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P2（H）：セルティック（スコットランド）
P2（A）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P3（H）：フライブルク（ドイツ）
P3（A）：FCSB（ルーマニア）
P4（H）：SKブラン（ノルウェー）
P4（A）：セルタ（スペイン）
▼セルタ（スペイン）
P1（H）：リール（フランス）
P1（A）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P2（H）：PAOK（ギリシャ）
P2（A）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P3（H）：ニース（フランス）
P3（A）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P4（H）：ボローニャ（イタリア）
P4（A）：シュトゥットガルト（ドイツ）
▼シュトゥットガルト（ドイツ）
P1（H）：フェイエノールト（オランダ）
P1（A）：ローマ（イタリア）
P2（H）：マッカビ・テル・アビブ（イスラエル）
P2（A）：フェネルバフチェ（トルコ）
P3（H）：ヤングボーイズ（スイス）
P3（A）：バーゼル（スイス）
P4（H）：セルタ（スペイン）
P4（A）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
▼パナシナイコス（ギリシャ）
P1（H）：ローマ（イタリア）
P1（A）：フェイエノールト（オランダ）
P2（H）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P2（A）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P3（H）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P3（A）：ヤングボーイズ（スイス）
P4（H）：ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
P4（A）：マルメ（スウェーデン）
▼マルメ（スウェーデン）
P1（H）：ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
P1（A）：ポルト（ポルトガル）
P2（H）：ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）
P2（A）：ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）
P3（H）：ルドゴレツ（ブルガリア）
P3（A）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P4（H）：パナシナイコス（ギリシャ）
P4（A）：ヘンク（ベルギー）
▼ゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）
P1（H）：アストン・ヴィラ（イングランド）
P1（A）：ザルツブルク（オーストリア）
P2（H）：ブラガ（ポルトガル）
P2（A）：リヨン（フランス）
P3（H）：FCSB（ルーマニア）
P3（A）：ニース（フランス）
P4（H）：シュトゥットガルト（ドイツ）
P4（A）：パナシナイコス（ギリシャ）
▼ユトレヒト（オランダ）
P1（H）：ポルト（ポルトガル）
P1（A）：ベティス（スペイン）
P2（H）：リヨン（フランス）
P2（A）：セルティック（スコットランド）
P3（H）：ノッティンガム・フォレスト（イングランド）
P3（A）：フライブルク（ドイツ）
P4（H）：ヘンク（ベルギー）
P4（A）：SKブラン（ノルウェー）
▼ヘンク（ベルギー）
P1（H）：ベティス（スペイン）
P1（A）：レンジャーズ（スコットランド）
P2（H）：フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）
P2（A）：ブラガ（ポルトガル）
P3（H）：バーゼル（スイス）
P3（A）：ミッティラン（デンマーク）
P4（H）：マルメ（スウェーデン）
P4（A）：ユトレヒト（オランダ）
▼SKブラン（ノルウェー）
P1（H）：レンジャーズ（スコットランド）
P1（A）：リール（フランス）
P2（H）：フェネルバフチェ（トルコ）
P2（A）：PAOK（ギリシャ）
P3（H）：ミッティラン（デンマーク）
P3（A）：シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）
P4（H）：ユトレヒト（オランダ）
P4（A）：ボローニャ（イタリア）
