ÀÐÇË¼óÁê¤È¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤òÃì¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤ÏÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢²ò·èºö¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áê¸ßÊä´°Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡Ö¶¦Æ±¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶¦Æ±¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥¤¥ó¥É¤ËÂÐ¤·10Ãû±ß¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ä¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ50Ëü¿Í¤Î¿Íºà¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö¶¦Æ±Àë¸À¡×¤ò17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄê¤·¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎ¾¼óÇ¾¤Ï¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¥¤¥ó¥É¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¹âÂ®Å´Æ»»ö¶È¤ò¤á¤°¤ê¡ÖºÇ¿·¤ÎÆüËÜ¼°¿·´´Àþµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£