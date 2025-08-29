¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×ÆÍÁ³¤Î¥¥¹¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ã28ºÐÇ¯¾å¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Îº¹Îø°¦¤òÉÁ¤¯Ì¡²è¥·¥êー¥º¤Î»î¤·ÆÉ¤ß´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÁÒ´Ö¤µ¤óºî¡Ø28ºÐÇ¯¾å¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÙÂè17ÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÂ³ÊÔ¡Ø28ºÐÇ¯¾å¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¡Ù¤Î½ø¾Ï¤È¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹
Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤Èþºé¤µ¤ó¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà»á¤Ë¿¶¤é¤ì½ý¿´¾õÂÖ¤ÎÈþºé¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢28ºÐÇ¯¾å¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÈà¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤...¡£ÁÒ´Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Îº¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¿ì¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþºé¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿...¡£
ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤ËÆ¬¤¬À°Íý¤Ç¤¤Ê¤¤Èþºé¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¹ç°Õ¤òÆÀ¤º¤Ë¥¥¹¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
