＜高1娘がノリで初体験＞母ショック！軽い気持ちで同級生と……“セフレ化”を防ぐ家庭の性教育とは
子どもの大事な心と体を守るためにも大切な性教育。保健体育の授業を通して学校でも学ぶことはあるかもしれませんが、家庭でもしっかり教えていく必要があるでしょう。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「高1の娘が男友達と……心配です」というタイトルの投稿。投稿者さんの娘さんは今年高校に入学しましたが、最近同級生の男友達の家で初体験をしたことがわかりました。
『最後まではできなかったようですが……。様子がおかしかったので娘に問いただし、スマホを見て知りました。数か月付き合って、好き同士だったのなら高校生だし仕方ないとは思ったのですが、ノリと好奇心でしてしまったようです。本当にショックで……。また、彼からは次の約束みたいなLINEもきていました。彼の家も学校から近いようなのでこれからこんなことが続くんじゃないかと心配です。娘には「自分を大事にして、もうしないで」と言ったのですが、もう学校に行かせるのも怖いです。主人にもまだ相談できません。先生にこんなこと相談しても仕方ないのかもしれない。どうしたらいいでしょうか』
お互いに好き同士の恋人ならよかったけど……
投稿者さんは詳しい心情や自分の考えを教えてくれました。
『付き合ってもいない、好きでもない相手とこれからもそんなことをしてしまうんじゃないかと。これも年齢的に仕方ないことと諦めるべきなのか。自分のときもなんだか周りより大人になれるようなマウント取れるって感じでいた頃もありましたが、あの歳で自分の娘が同級生とセフレは本当に辛いです』
恋人同士であれば、性行為に及んでしまうのも仕方ないという考えを持っている投稿者さん。しかし、娘さんの初体験は恋人ではなく、ただの男友達なのだとか……。恋愛感情が高まり、お互いを大切に思ってする行為ではなく、男友達とその場の勢いやノリで行為に及んだことが許せないのでしょう。そして今回のことをきっかけにこれからも男友達とセフレのような関係性になってしまうのではないかと、不安に思っています。
まずは性病、妊娠のリスクをしっかり伝えて
『避妊の大切さ、妊娠したらどうなるかのリスクも話してください。体を大事にして、とかだけじゃなく具体的に話す。そのうえで責任ある付き合いをするように言う』
『「避妊をしっかりして。もし妊娠したら一生傷つくのは女性だから」ってしっかり伝える。「好きでもない男とそういうことをするのはもうやめて、本当に好きな人ができたときまで大切にとっておきなさい」と言う』
娘さんに教えておきたいことは性行為のリスクでしょう。避妊をしないと体に負担がかかるのは女性側であること、そして避妊具を装着しなければ性病のリスクも上がってしまうことなどを知識として教える必要があるのではないでしょうか。また心と体を大事にするために自分が嫌だと思ったらしっかり「NO」を言うことや、本来はお互いに責任を取りたいと思うほど好きな相手としかするべきではないことも伝えたいですよね。「体を大事にして」というふんわりとした内容ではなく、避妊や感染症予防など、具体的な方法を明確に説明することが大切でしょう。
『娘を持ってりゃ誰もが遅かれ早かれ通る道、ノリと好奇心も仕方ない。誰もが「子どもを作るためにしよう」って目的を持ってやるわけじゃないでしょ？ おかしいって思っててもあえて聞かない優しさもあるんじゃないの。親から問いただされた子どもの気持ち考えなよ』
一方で、投稿者さんが娘さんに問い正したという点については否定的な意見もありました。男女関係なく、高校生が性行為に興味を持つというのはある意味では健全に成長している証でもあります。もしかしたら投稿者さんからすると「男子は性欲や性への好奇心が強いけど、女子はそうではない」という固定観念があるかもしれません。しかし女子でも性に興味関心が高い子がいてもおかしくはありません。また娘さんは罪を犯したわけではないのですから、娘さんの性的な行動を責めるように問いただすのは少しやりすぎでは？ と指摘するママもいました。性行為のリスクをしっかり伝えるのは大切ですが、娘さんの行為を責めたり性的なことへの興味を否定したりするのは、親のエゴともいえるかもしれません。
学校に言いふらされたらどうなるかも教えてあげて
『自分だったら「後悔しても取り戻せるものではないよ。好奇心だけの問題じゃないと思う。ちゃんと考えたほうがいいよ」で終わるかな。基本やることだけを望む男は周りに話すだろうし、逆に娘さんだって友達にペラペラ話すと思うよ』
『その男友達からは「気軽にやれる女」と思われるし、そういうふうに周りから見られる危険性を話したほうがいいよ』
『一番怖いのはその男がよそでベラベラ喋って、娘さんが軽い女だと学校中で噂になることだね。それこそ人生台無しにされる』
投稿者さんが不安に感じていたのは、恋人ではない男友達と性行為に及んだ点です。もちろん成人女性で性的なことに興味関心があり、恋人以外の男性と性行為を楽しむ人は一定数いるでしょう。しかしそれはあくまで物事の分別がつき、自分で責任を取れる大人だからこそできること。まだ高校1年生という娘さんがそこまで理解しているとは思えませんよね。また同級生と性行為をした事実を、学校でベラベラと言いふらされることも懸念されます。娘さんが性に奔放な子だと噂になれば、興味を持ったほかの男子からも娘さんがアプローチされる可能性は大。そこでお友達関係にも影響が出れば娘さんの心理状態にも影響が出て、学校にすら行けなくなってしまうかもしれません。進路やこの先の人生なども大きく左右することにもなりかねません。その同級生からまた性行為をするといったLINEが来ていたようですが、今後もその同級生と関係を持つことのリスクをしっかり説明していくべきでしょう。ショックを受けている投稿者さんですが、娘さんとしっかり対話をして性教育をしていけば今からでも決して遅くはないのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび