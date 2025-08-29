µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Ë¿¥¹¥Åê¤Ë´¶¼Õ¤âÂçÀª¥Á¥¯¥ê¡Ö°ÂÂÇ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ13Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë10¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¡£¡ÖËÜÅö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Í··â¡¦Àô¸ý¡¢ÆóÎÝ¡¦µÈÀî¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¥¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4¡½1¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¤ÏÃæ5ÆüÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÂçÀª¤¬1»à¤«¤é3ÈÖ¡¦¿¹²¼¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±¤Ë2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Í¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ËÀô¸ý¡¢²¬ËÜ¤ÎÏ¢ÂÇ¤È´ßÅÄ»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯Âç¤¤¤3ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÁöÎÝ¤¬¤Í¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¼è¤ì¤ë1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÈÃíÊ¸¡É¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îº£µ¨ÀïÀÓ¤Ï4¾¡6ÇÔ¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£