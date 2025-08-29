¥¢¥á¥Õ¥ÈÎ©Ì¿Âç¡¡ÇòÀ±È¯¿Ê¤â¡¢QBÃÝÅÄ¹ä¤ÏÈ¿¾Ê¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÎÏ¤ó¤Ç¡Ä¡×¡¡DeNA¤Ç2¾¡¤Î·»¡¦Í¤¤¬»É·ã
¡¡¡þ´ØÀ¾³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë1Éô¥ê¡¼¥°¡¡Î©Ì¿Âç49-17Æ±Âç¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡MK¥¿¥¯¥·¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬ÎÏ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼3Ç¯ÌÜ¤Î½éÀï¡£¿¶¤êÊÖ¤ëÎ©Ì¿ÂçQBÃÝÅÄ¹ä¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î´é¤Ë¡¢¶ì¾Ð¤¤¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÎÏ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¡×
¡¡RB¼¿¸¶ÂçÚð¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ê¥¿¡¼¥óTD¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿²¦¼Ô¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£ÆÀ°Õ¤ÎÃÏ¾åÀï¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØÈÖ¹æ5¤Î¥Ñ¥¹¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âè2Q¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¡£È¿¾Ê¤È²ÝÂê¤À¤±¤¬¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¡¢·»¡¦Í´¤¬DeNA¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¡ÖÃÝÅÄ²È¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡24Æü¤Ë¤Ï¡¢·»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¡£¥×¥í2¾¡ÌÜ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê·»¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡Ë»É·ã¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢¼¡Àï¤³¤½¥¨¡¼¥¹QB¤ÎËÜÎÎ¤ò¸«¤»¤ë¡£