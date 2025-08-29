Àì¶È¼çÉØ¤Ê¤é·¸¤òÂå¤ï¤ë¤Ù¤¡© Çº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤Î·èÃÇ¤Ï¡Ä¡Ú»ä¤¿¤Á¤ÎÏ¢Íí·¸¤µ¤ó Vol.8¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·¸¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯±óÂ¤Î¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯ÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÅöÆü¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·¸¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Æ±¤¸·¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤À¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È²×Î©¤Á¡¢¡Ö¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î²£Ë½¤À¡×¤È°ì³å¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢±óÂ¤Î¤·¤ª¤êºî¤ê¤Ê¤ÉÏ¢Íí·¸¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼çÄ¥¡£Å°Ìë¤«¤Ä¼«Èñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°¤µ×ß·¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤Æ¡Ä¡£
ÇòÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Þ¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃÇ¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¹õÌÚ¤µ¤ó¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Î¸¢Íø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡©
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)