第104回全国高校サッカー選手権県大会の1回戦が30日行われます。79校66チームが出場する今大会の初戦に並々ならぬ思いで臨むチームを取材しました。



30日の1回戦に向けて練習する中野西高校。チーム全員で守備を行い、ゴールに鍵をかけて、得点させないスタイルを掲げています。



去年の選手権県大会は2回戦で敗退。その悔しさを晴らすため、チーム唯一のゴールキーパー米澤利秀選手も初戦突破に向けた手応えを口にします。





中野西 GK米澤利秀選手「今のチーム状態は、みんなとても体調が良くけがをしている人もいないので、大会に向けて臨めると思います」今年の部員は16人。このうち3年生は5人。例年、3年生は夏の大会を最後に引退するのが一般的でしたが、今年は、受験や就職を控える3年生全員が部活動を続けています。チームを率いて7年目の坂巻監督も初めてのことだといいます。中野西 GK米澤利秀選手「今、中野西のサッカー部人数が少ないのでだったら3年生も選手権を続けてやった方がよいとも思いもありますし、僕も選手権までサッカーをやりたいっていう気持ちが強くあったので高校生活最後の選手権を悔いがないようにやりたいと思います」選手権県大会の1回戦は30日、県内10会場で20試合が行われ、中野西は穂高商業と対戦。1年生から3年生まで全部員の力を合わせてまずは初戦突破を目指します！「中西サッカー部頑張るぞ！おーーー！」