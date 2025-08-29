¡Ö120µå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢1¼ºÅÀ¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤«¤é¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¡Æ£°æâ«ºÈ¤â1²ó¥Ô¥·¥ã¥ê
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡£ÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î2·å¾¡Íø¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤Îµå¿ô¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç107µå¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÅ¸³«¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤Ï·ÑÅêºö¤òÁªÂò¤·¡¢Æ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¾åÂô¤Ï¡Ë10¾¡ÌÜ¡£¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢100µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¡Ê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤é120µå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿Æ£°æ¤â1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¡Ê22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÎÈïÃÆ¡Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Îµå¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Á°²ó¡Ê27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ë¤ÏÃÏÊýµå¾ì¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¤é°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¿´ÇÛ¤»¤º¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£