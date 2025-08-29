◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人の山崎伊織投手（26）は29日の阪神戦（甲子園）で6回5安打1失点と好投。自己最多タイとなる今季10勝目（3敗）を挙げ、プロ3年目の2023年から3年連続3度目となる2桁勝利をマークした。

前回登板した15日の阪神戦（東京D）では4回に大山の2ランなどで一挙4点先制を許し、4回4安打4失点で降板。チームは山崎降板後に逆転勝ちを収めたため勝敗は付かなかったが、疲労も考慮されて翌16日に今季初の出場選手登録抹消となっていた。

前回から中13日での登板。リフレッシュして上がったマウンドで躍動した。

「前、投げた時に凄いふがいないピッチングだったんで。なんとか、時間ももらいましたし、絶対に抑えて、3連戦の初戦ですし、1個目勝ったら流れもくると思うので、絶対に勝ちたいという気持ちで投げました！」と一言ひとことかみ締めるようにコメントした背番号19。

「反省するとこは凄い多いんですけど、本当にイズ（泉口）のプレーだったり（吉川）尚輝さんのゲッツーだったり。本当に助けられながらなんですけど。ああいったいいプレーのあとに四球も出してしまいましたし、相手の投手にタイムリー打たれたり。もっともっとしっかりとするべきことはあるかなと思います」と反省も口にした。

3年連続の2桁勝利。2023年は8月12日DeNA戦（東京D）で9勝目をマークしたあと6試合足踏みしてから、チーム最終戦の10月4日DeNA戦（東京D）で10勝目。2024年は8月27日ヤクルト戦（神宮）で9勝目をマークしたあと3試合足踏みしてから、チーム最終戦の10月2日DeNA戦（東京D）で10勝目となったが、今季の足踏みは1試合だけで8月中に10勝目にたどり着いた。

「いつもいつも最終戦になってたんで。少しホッとしてますし。でもここからが、自分の知らない11勝目になってくるので、気は抜かずに明日からもしっかりとトレーニングして、最後まで頑張りたいと思います」

兵庫県出身。地元・甲子園では意外にもこれまで7試合に投げて0勝3敗だったが、8戦目でようやく手にした初勝利だ。

「プロ5年目なんですけど、甲子園は1回も勝てたことがなかったんで。この1勝をこれからも続けていけるように頑張っていきたいと思います！」力強く語りながら、さすがにうれしそうだった。