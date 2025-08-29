俳優の浜辺美波さん（25）と福原遥さん（27）が、29日から公開されるWEBアニメで声優として共演。誕生日が1日違いの2人が、アニメのアテレコ収録時にサプライズで誕生日をお祝いされました。

2人が共演したのは、JA共済のアニメ『たすけあい story』です。8月29日が誕生日の浜辺さんと、8月28日が誕生日の福原さんに、サプライズで誕生日ケーキが贈られました。

誕生日を迎えたということで“一年の抱負”を聞かれた福原さんは「お仕事ももちろん頑張りたいですけど、人としても、芯のある格好いい人間になれるように、自分自身をもっと磨いていろんなことを経験したり、体験したり、海外に行っていろいろ吸収したりとか。自分の内面をもっともっと磨ける1年にできたらいいなと思ってます」と意気込みました。

一方、浜辺さんは「お仕事もありがたいことにいただいているので、まずは体調を整えていきたいなと思っていて。食生活もそうですし、睡眠など運動もそうですけど、しっかりこだわって体調のいい日をずっと持続できるように、まずはやっていきたいなと思ってます」と明かしました。

続けて「私も同じようにステキな女性になれるように。穏やかに、そして余裕を持っていろんなことに取り組んでいきたいなと思います」と大人の余裕を身につけたいと意気込みました。

■誕生日を迎えたお互いへメッセージ

誕生日が近く、お祝いメッセージを送り合っているという浜辺さんと福原さん。お互いに伝えたいことを聞かれると、福原さんは「今年も連絡しようかな。誕生日にちょっとメッセージ送ろうかなって思います」とコメント。

浜辺さんは「忙しい日々だと思うので、もちろんお仕事もたくさんあるだろうし、本当に無理せず、誕生日の日はいっぱいおいしいものを食べて、『お祝いだ』ってやってほしいなって思います」とメッセージを送りました。

浜辺さんと福原さんが共演したのは、JA共済連が行う『たすけあい story 募集キャンペーン』に寄せられたエピソードを基に制作する、WEBアニメーション『たすけあい story』。第1話では、それぞれ自分の体験談を基にしたストーリーの中で『ミナミ』と『ハルカ』を演じました。