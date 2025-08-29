元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子さんの長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一が、着物姿を披露した。

２９日のインスタグラムで「先日、祖父の着物を仕立て直してパーティーに出席してきました。袖を通すと祖父の温もりと、人としての芯を感じるようで、自然と背筋が伸びます」とつづり、全身姿をアップ。

「私がブランドのポリシーとして掲げている『靴は、消耗品ではなく人生の証拠品である』という言葉。日本人はもともと、物をただ使い捨てるのではなく、受け継ぎながらその中に魂を宿し、その魂と共に、次の世代へと繋いでいく文化を持っていました。その精神を、靴を通しても伝えていきたいと思っています」などと思いをつづった。

父によく似た雰囲気の着物姿にフォロワーからは「良くお似合いです」「あら素敵」との声が上がっていた。

優一は、中学卒業後の１５歳で米ボストンへ留学。その後、イタリア・フィレンツェの靴工房で２年半の修行を積んだ。そして今年６月２５日にインスタグラムで「重大発表」を予告し、同２６日にブランド「Ｍｒ．ＨＡＮＡＤＡ」立ち上げを発表した。私生活では２０１７年１０月に自身がパーソナリティーを務めていたラジオ番組で一般女性との結婚を発表したが、１８年１２月にブログで「離婚致しましたことをご報告申し上げます」と公表している。