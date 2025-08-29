【じもチューブ第9回】 8月29日20時より配信

ジー・モードは、配信番組「『OU（オーユー）』Nintendo Switchパッケージ版発売記念 生放送【じもチューブ第9回】」にて、「みんなで空気読み。」シリーズ、「G-MODEアーカイブス+」の新作タイトル情報を発表した。

「みんなで空気読み。」シリーズ新作として「みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition」が9月に配信決定。Nintendo Switch 2 ならではの新機能に対応し、マウスで遊べる新問題が登場する。

そして、「G-MODEアーカイブス」5周年記念タイトルとして発表した「真・女神転生 東京鎮魂歌」が、8月29日に、Nintendo Switch／Steamにて配信を開始した。

本作は「悪魔交渉」や「悪魔合体」や「主人公の属性」などの「真・女神転生」シリーズでお馴染みのシステムが踏襲されている、フィーチャーフォンのみで配信されたオリジナル作品。過去に仲魔にした悪魔を「邪教の館」で再召喚ができる「悪魔召喚」システムが追加。また、戦闘に勝利すると仲魔も経験値を獲得してレベルアップするようになり、お気に入りの仲魔を育成することができる。

さらに、「G-MODEアーカイブス+」にて、アトラス作品「ステラデウス 漆黒の精霊」が、Nintendo Switch/Steamにて復刻決定。Nintendo Switch版は9月4日、Steam版は9月18日に配信を予定している。

本作は、2004年に発売されたプレイステーション2用シミュレーションRPG「ステラデウス」のフィーチャーフォンアプリ版。キャラクター育成の場として用意されていた「試練の洞窟」をクローズアップすることで戦闘のおもしろさを再現。アプリ版は完全オリジナルシナリオを採用し、お馴染みのキャラたちを操りながら、全50ステージを戦い抜く。

みんなで空気読み。4 Nintendo Switch 2 Edition

【『OU』Nintendo Switchパッケージ版発売記念 生放送【じもチューブ第9回】 ～『みんなで空気読み。』『G-MODEアーカイブス』新作情報も！～】

9月 発売予定

価格：1,400円 アップグレードパス：600円

ジャンル：空気読めてる度診断ゲーム

ゲームプレイ人数：1～2人

対応機種：Nintendo Switch 2

対応言語：日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語

「G-MODEアーカイブス+」真・女神転生 東京鎮魂歌

8月29日 発売予定

価格：1,800円

□Nintendo Switchストアページ

□Steamストアページ

「G-MODEアーカイブス+」ステラデウス 漆黒の精霊

【G-MODEアーカイブス+ 真・女神転生 東京鎮魂歌 紹介動画】

Nintendo Switch版：9月4日 発売予定

Steam版：9月18日 発売予定

□Steamストアページ

