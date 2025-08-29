一週間定期預金の年利0.1％に1000万円預け入れた場合、一週間後の利息はどれくらいになるのでしょうか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に、専門家が回答します。
今回は、一週間定期預金についてです。
Q：一週間定期預金の年利0.1％に1000万円預け入れた場合、一週間後の利息はどれくらいになるのでしょうか？「一週間定期預金の年利0.1％をつけている定期預金が気になっています。もしこの定期預金に1000万円預け入れた場合、一週間後の利息はどれくらいになるのでしょうか？」（Kさん）
A：一週間後に、受け取れる税引き後の利息額は151円です短い時間で効率よく運用するのに適している商品の1つに一週間定期預金があります。この商品の特徴は、一般的な定期預金に比べて高い利率をつけてくれる定期預金であるという点です。では、いくらくらいの利息がつくのでしょうか？
一週間定期預金に1000万円預け入れた場合には、1000万円×年利0.1％（税引後0.079％）×7/365で計算することができます。
このケースでは、一週間後に受け取る利息額は、税引き後で151円になります。
短期で利率の高い預入先なら、キャンペーンもチェック一週間定期預金が満期になった後、その1000万円すぐに使う予定がないのであれば、その先はどの金融機関に預け入れればよいか、考えておくことも大切です。
銀行によっては、取引状況に応じて金利の上乗せをしてくれるケースもあります。また、ネット銀行では、店舗のある一般的な銀行に比べて金利が高く設定されています。さらに、新規の預入やボーナス時期等ではキャンペーンを実施して、高い金利で預け入れできることも多いです。
分散して預け入れるのも方法のひとつ以前は1000万円以上預け入れると、1000万円未満預け入れた場合ときよりも、より高い金利をつけていました。
現状では、預入金額が1000万円以上でも1000万円未満であっても、金利に差がないことが多いようです。
一週間定期預金が気になるなら、この定期預金を利用するのはよいのですが、その他の銀行の金利についても確認してみましょう。銀行の定期預金はいずれも元本保証ですので、複数の金融機関に分散して預け入れ、金利だけでなくサービス、使いやすさ等を見極めてもいいですね。
