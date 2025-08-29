BE:FIRST、6人で初となったパフォーマンス公開 SKY-HI「デビュー前の自分たちを超えに行くタイミング」【THE LAST PIECE】
【モデルプレス＝2025/08/29】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月29日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.10が配信され、BE:FIRSTが6人で初めてのパフォーマンスを披露した。
【写真】BE:FIRST、6人で圧巻パフォ
5次審査を突破した14人の参加者たちが7人2チームに分かれて挑んだ6次審査となる「ガチプロ審査」。Ep.09の最後には「ガチプロ審査」が実はBE:FIRST（ビーファースト）との「VS プロアーティスト審査」であることが判明した。審査前、BE:FIRSTに対して「まずは本当に遠いところ来てくれてありがとう。実際にまず彼らの良い刺激になるだけじゃなくてアーティストってこういうもんだみたいな本気の違い、本質的なところで音楽で生きている人のレベルの高さみたいなのは皆見せてくれると思っていて」と信頼を寄せたSKY-HI。デビュー前特有の熱量を持った参加者たちと向き合う機会について「皆もう4年やってきて色んなステージやってきたので普通のプロより相当プロだと思うんだけど、6人で歌って踊るのこれが1発目だと思うんだけど、改めてそういう意味では再デビューみたいなタイミングの時にこれからデビューする彼らのバイブスをしっかり見られるのってすごく良いと思う」とSOTA（ソウタ）、SHUNTO（シュント）、MANATO（マナト）、RYUHEI（リュウヘイ）、JUNON（ジュノン）、LEO（レオ）の6人で初めてパフォーマンスするタイミングで貴重な経験になるとした。
「君たちが実は戦うべきは彼らっていうよりは4年前のデビュー前の自分たちを超えに行くタイミングなのかなと思っているんで『あの頃の自分たちのバイブス』を超えるバイブスのパフォーマンス楽しみにしています。ガチで向かい合ってくれたら結構良いもの貰えると思う」とエールを送り「マジで『THE FIRST』みたいだな」とBE:FIRST誕生オーディション『THE FIRST』当時の思い出を回顧。SOTAは「ギア1個上がった社長の雰囲気だったり、社長が作ってくれたバイブスだったりですごい自分たちも成長できた審査だったので、そういった物を今回作る側としてしっかりパフォーマンスと姿勢で提示できたら」、LEOは「彼らと向き合うことによって見失っていたものだったり思い出せることはたくさんあると思いますし、新しい新章に入るつもりで6人でしかできないことというのはたくさんあると思うので、6人ですけど『BE:FIRST』なので頑張っていきたいなと思っています」とそれぞれ意気込んでいた。
BE:FIRSTは『THE FIRST』審査会場の1つになった河口湖円形ホールのステージに戻ってくるという形で、今回の課題曲でありBE:FIRSTの新曲『Secret Garden』を披露。後に審査を控える参加者は息を呑むようにパフォーマンスに釘付け。SKY-HIは「BE:FIRSTめっちゃかっこいい！まじで良い感じだね。1曲見るだけで何がしたいかめっちゃ伝わるもんね。こんだけかっこよく音楽やるグループ、僕は少なくとも世界中でマジで見たことないんで、世界一とか言うと炎上しちゃうかもしれないけど、それでも言いたいくらい世界一かっこよかったです」と最大限の褒め言葉を伝えた。
BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
◆BE:FIRST、6人で初パフォーマンス
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
