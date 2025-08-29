¥ä¥¯¥ë¥È¡¡ÉÍÅÄÂÀµ®¤¬1·³¾º³ÊÂ¨¤Ç°ìÈ¯²óÅú¡ª¡¡9²ó2»à¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤Î1¹æ¡¡¹âÄÅ´ÆÆÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È2¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü1·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Â¨¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£4·î12Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢9²ó2»à¤«¤éº¸Íã¤Øº£µ¨1¹æ¥½¥í¡£
¡¡¹Åç¼é¸î¿À¡¦¿¹±º¤ÎÄ¾µå¤òÄã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¡ÊÍè¤ë¤È¡Ë¿®¤¸¤Æ¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î»°¿¶¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶¯¤¯¿¶¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤Ï23Ç¯8·î16Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¡¢744Æü¤Ö¤ê¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¢¡ÊÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤¬¡ËÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ê1·³¤Ë¡Ë¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿ÂÇÀÊ¤âÈó¾ï¤ËÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤¿ÂÇµåÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Î24ºÐ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£