「THE LAST PIECE」宿舎に続き審査ステージも「THE FIRST」聖地 14人がBE:FIRSTと“VS”審査
【モデルプレス＝2025/08/29】アーティスト／プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月29日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.10が配信され、再びBE:FIRST誕生オーディション『THE FIRST』の聖地が登場した。
【写真】「ザスト」聖地に戻ってきたBE:FIRST
6次審査で参加者たちは、ADAM（アダム）、AOI（アオイ）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）からなるteam A、GOICHI（ゴイチ）、HAL（ハル）、KANON（カノン）、REN（レン）、RYOTO（リョウト）、TAICHI（タイチ）、YUTA（ユウタ）からなるteam Bの7人2チームに分かれ、課題曲『Secret Garden』のパフォーマンスに挑む。Ep.09の最後には「ガチプロ審査」が実はBE:FIRSTとの「VS プロアーティスト審査」であることが判明した。
BE:FIRSTが誕生した『THE FIRST』の合宿審査を実施した山梨県に位置する「グループ・インほりのや」にて、5日間練習に励んだ14人は、審査当日の会場も『THE FIRST』審査会場の1つになった河口湖円形ホールと、合宿場所に続き“聖地”を巡る形に。1番初めに披露されたBE:FIRSTのステージを食い入るように観ていた参加者たちだったが、その後堂々としたパフォーマンスを見せ、BE:FIRSTのメンバー・RYUHEI（リュウヘイ）も「個人個人のテクニックもマジで良かったと思うんですよね。それぞれの出したいところが明白にもう出てるっていうのが良いなと思った。見応えありましたね」とその姿に魅了されていた。
BE:FIRST誕生の『THE FIRST』、MAZZEL誕生の『MISSIONx2』、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション『No No Girls』。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、毎週木曜日には、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSにて放送中だ。（modelpress編集部）
◆「ラスピ」に「ザスト」聖地再び
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
