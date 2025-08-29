¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£·¡¥£±£·±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£·¡¥£±£·±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:45¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ147.32¡¡¹âÃÍ147.41¡¡°ÂÃÍ146.77
148.20¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
147.81¡¡Äñ¹³2
147.56¡¡Äñ¹³1
147.17¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.92¡¡»Ù»ý1
146.53¡¡»Ù»ý2
146.28¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ171.73¡¡¹âÃÍ171.80¡¡°ÂÃÍ171.24
172.50¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
172.15¡¡Äñ¹³2
171.94¡¡Äñ¹³1
171.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.38¡¡»Ù»ý1
171.03¡¡»Ù»ý2
170.82¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ198.20¡¡¹âÃÍ198.67¡¡°ÂÃÍ197.95
199.32¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
198.99¡¡Äñ¹³2
198.60¡¡Äñ¹³1
198.27¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.88¡¡»Ù»ý1
197.55¡¡»Ù»ý2
197.16¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:45¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ147.32¡¡¹âÃÍ147.41¡¡°ÂÃÍ146.77
148.20¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
147.81¡¡Äñ¹³2
147.56¡¡Äñ¹³1
147.17¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.92¡¡»Ù»ý1
146.53¡¡»Ù»ý2
146.28¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ171.73¡¡¹âÃÍ171.80¡¡°ÂÃÍ171.24
172.50¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
172.15¡¡Äñ¹³2
171.94¡¡Äñ¹³1
171.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.38¡¡»Ù»ý1
171.03¡¡»Ù»ý2
170.82¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ198.20¡¡¹âÃÍ198.67¡¡°ÂÃÍ197.95
199.32¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
198.99¡¡Äñ¹³2
198.60¡¡Äñ¹³1
198.27¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.88¡¡»Ù»ý1
197.55¡¡»Ù»ý2
197.16¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯