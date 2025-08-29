松本かれん＆桜庭遥花“PiKi”、二宮和也主演映画「８番出口」とコラボ決定 ムービーも解禁
【モデルプレス＝2025/08/29】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花によるユニット・PiKi（読み：ピキ）の新曲「88888888（読み：ハチハチ）」が、二宮和也主演映画「８番出口」コラボレーションソングに決定した。
【写真】松本かれん＆桜庭遥花、ゴシック風衣装で密着
7月にデビュー曲として配信された、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 エンディングテーマ「Kawaii Kaiwai」がTikTokで話題を集め、8月に配信されたテレ東系列「おはスタ」ほしてん。占いコーナーテーマソング「Tell Me Tell Me ☆」が子ども世代から注目を浴びる中、新曲「88888888」が、映画「8番出口」コラボレーションソングに決定。映画の音楽を担当する中田ヤスタカが楽曲を手掛けている。
映画公開初日となる8月29日0：00より配信がスタート。さらに、同日「MUSIC STATION」にPiKiとして初出演し、同曲を初パフォーマンス。その放送終了後の22：00には、 コラボレーションムービーも解禁される。なお、本楽曲は映画「８番出口」とのコラボレーションソングで、劇場内では使用されない。
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作したゲーム「８番出口」を実写映画化。無限にループする地下通路を舞台に、プレイヤーが次々と現れる不可解な異変を見つけ“８番出口”を目指す姿を描く。「告白」（2010年）、「怪物」（2023年）などを製作した川村氏が監督・脚本を担当。二宮は、地下通路で異変を探し、８番出口を求める“迷う男”を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松本かれん＆桜庭遥花、ゴシック風衣装で密着
◆PiKi、新曲が「８番出口」とコラボ
7月にデビュー曲として配信された、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 エンディングテーマ「Kawaii Kaiwai」がTikTokで話題を集め、8月に配信されたテレ東系列「おはスタ」ほしてん。占いコーナーテーマソング「Tell Me Tell Me ☆」が子ども世代から注目を浴びる中、新曲「88888888」が、映画「8番出口」コラボレーションソングに決定。映画の音楽を担当する中田ヤスタカが楽曲を手掛けている。
◆二宮和也主演「８番出口」
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作したゲーム「８番出口」を実写映画化。無限にループする地下通路を舞台に、プレイヤーが次々と現れる不可解な異変を見つけ“８番出口”を目指す姿を描く。「告白」（2010年）、「怪物」（2023年）などを製作した川村氏が監督・脚本を担当。二宮は、地下通路で異変を探し、８番出口を求める“迷う男”を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】