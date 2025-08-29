◇パ・リーグ 日本ハム5―0楽天（2025年8月29日 エスコンF）

日本ハムが1ゲーム差で追うソフトバンクと並んでシーズン70勝一番乗りを決めた。フランミル・レイエス外野手（30）がリーグトップ独走の28号2ランを放つなど打線は8安打で5得点。カード初戦の先発マウンドを託された北山亘基投手（26）が7回120球を投げ6安打9奪三振無失点の力投で今季8勝目（4敗）を挙げた。117試合を終え70勝44敗3分け。チームはこの勝利で勝率5割以上を確定させた。

新庄剛志監督（53）は快勝での70勝到達に「何勝とかは関係ないかな。ここに（阪神）タイガースがいたらもっと面白くなっている。こっちに来てもらって、リーグを超えて。めちゃくちゃ面白いでしょうね」と笑顔でコメント。

打線の調子が上向いてきているか問われると「分からないですよ、明日になってみないと。接戦もあるだろうし、こういう展開もあるだろうし。もう毎日毎日、一瞬が命取りになってくるし。この3時間を集中してやっていく。もうあっという間に終わってしまうからね。疲れてる選手もそこまでいないと思うんですよ。あとは、清宮くんと野村くんが同時に出られるぐらいの内容を見せてほしいなっていうふうには思いますけどね」と先の戦いを見据えた。