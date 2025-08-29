北野瑠華が地上波連続ドラマ初主演で挑むちょっぴりエッチなラブコメディー『グラぱらっ！』（ABCテレビにて毎週日曜深夜0時10分放送）がいよいよ最終話を迎える！

【10名のグラドルが一挙集結して、悩殺ポーズを決める】

さくら（北野瑠華）のデジタル写真集は異例の大ヒットを記録し、『週刊フランク』表紙も決定！

だが、表紙を飾る雑誌が発売された直後、さくらは手紙だけを残して姿を消してしまった。

何も言わずにいなくなったさくらを心配する忍（押田岳）。

実は、さくらに近づいていたのは、さくらと忍（押田岳）への卑劣な復讐心をたぎらせる元マネージャーの毒島（森本のぶ）だった…！

【破壊力抜群！グラドルの悩殺ポーズ】

【売れっ子グラドルになったさくら】

【出演】

葛木さくら 北野瑠華



隅田忍 押田岳



椎名あゆ 橋本梨菜

チコ 矢野ななか

毒島 森本のぶ

矢野正樹 木村伊吹

花田さおり 二瓶有加

逢坂みお 永尾まりや ※逢 のしんにょうは点ひとつです

【最終話あらすじ】

『ミスフランクコンテスト』出場をきっかけに人気に火が付いたさくら（北野瑠華）。デジタル写真集は異例の大ヒットとなり、雑誌『週刊フランク』の表紙にも抜擢された。だが、表紙を飾った雑誌が発売された直後、さくらは手紙だけを残して姿を消した。「大手事務所に移籍することになりました」と書かれた手紙。

何も言わず音信不通になってしまったことに疑念を抱いた忍（押田岳）は、チコ（矢野ななか）、矢野（木村伊吹）、みお（永尾まりや）とともに、さくらの捜索を開始する。そんな中、さくらの写真付きのダイレクトメールが届く。送り主は、さくらを違法AVに売り飛ばそうとした元マネージャーで、逮捕されたはずの毒島（森本のぶ）だった…。

毒島に呼び出された忍は、さくらを救い出すべくひとりで事務所へと乗り込むのだったが…。

ついに雑誌の表紙を飾るという夢をかなえたさくらと忍だったが、毒島の卑劣な復讐心が二人に牙をむきはじめていた…！

ABCテレビ『グラぱらっ！』は、毎週日曜深夜0時10分放送。TVerで見逃し配信 DMM TVでは独占見放題配信！