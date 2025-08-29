Image: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)

宇宙探査の視点が広がる可能性、大！

NASAによる地球外知的生命体探査（SETI）では、今のところ知的生命体が存在する可能性を示す「テクノシグネチャー」は検出できていません。でも、宇宙は広く、まだまだ探索すべき場所は数多く残されています。

新しい研究によると、私たち自身の深宇宙通信のパターンを参考にすることで、異星人の信号を効率よく探せるようになるかもしれません。

異星人の立場で考えてみる

Astrophysical Journal Lettersに掲載された研究では、探査機との交信で私たちが宇宙に向けて発している電波をお手本にすれば、異星人からの信号を見つけやすくなるはずだと説明しています。

ペンシルベニア州立大学とNASAジェット推進研究所（JPL）の科学研究チームは、異星人が観測する立場に立ったときに、私たちの深宇宙通信をどのように検出できるかを調べました。

もし彼らも私たちと同じように宇宙探査を行なっているなら、その信号は同じ条件下で現れる可能性が高いと考えられるため、観測の対象やタイミングを絞り込めると推論しています。

SETIは1960年代から地球外の電波信号を探してきましたが、これまで成果は得られていません。その難しさの一因は、「人工的に作られたもの」とわかる以外に、具体的に何を探しているのかがはっきりしていない点にあります。

それは、私たちに気づかせるために意図的に送られる信号かもしれませんし、あるいは他の文明が通常の活動を行なう中で偶然に漏れ出した電波かもしれません。

実際、私たちの文明も100年以上にわたって電波を漏らし続けています。特に空港は電波が漏れやすい場所となっています。

私たち自身の習慣にパターンを見いだす

異星からの電波信号を検出できる可能性を高めるために研究チームは、NASAが行なっている深宇宙通信を調べ、異星文明がどのように電波を使うかを予測しようとしました。 チームの一員であるPinchen Fan氏は声明の中でこう説明しています。

人類は主に、火星など他の惑星を調べるために送った探査機やプローブと通信しています。しかし、火星のような惑星は電波を完全に遮るわけではありません。 ですから、遠方の探査機や惑星がその通信経路上に位置していれば、地球と別の太陽系惑星が彼らの視点で一直線に並んだときに、こぼれた電波を検出できる可能性があります。

Image: Zayna Sheikh

Fan氏は、「したがって私たちは、系外惑星が遠方の恒星系で一直線に並ぶ重要な瞬間に注目すべきです。SETIはこういったタイミングで電波信号を探すべきなのです」と話しています。

研究ではまず、NASAのディープスペースネットワーク（DSN）の記録を分析。

このDSNは地上施設のシステムで、低軌道の人工衛星からボイジャー探査機やニューホライズンズのような遠方の探査ミッションまで、人類が宇宙に送り出した人工物を追跡し、通信する役割を担っています。

研究の共著者でJPLのプロジェクト科学者Joseph Lazio氏は、DSNについて「人類が宇宙に向けて発している最も強力で持続的な電波のひとつ」と説明しています。研究チームは、DSNの電波送信ログを探査機の位置データと突き合わせることで、地球からの深宇宙通信の送信タイミングと方向を特定しました。

ペンシルベニア州立大学の天文学・天体物理学教授のJason Wright氏は、「私たち自身の深宇宙通信を基準にし、系外知的生命探査は特定の方向や惑星の配置に注目することで効率を高められると定量的に示しました」と説明しています。

惑星の一直線配置を狙う

研究チームは、深宇宙通信の多くが火星に向けられているものの、太陽系内の他の惑星や、太陽と地球のラグランジュ点（ある2つの大きな天体の重力と、公転に伴う遠心力が釣り合う場所）に設置された望遠鏡にも送られていることを突き止めました。

過去20年分のDSNデータを分析したところ、もし異星人が地球と火星の一直線配置を観測できる位置にいた場合、77%の確率で私たちの通信経路上に入ることがわかりました。これは他の惑星配置での12%に比べてはるかに高い確率となっています。

Fan氏は、「しかし惑星が一直線に並んでいないときは、この確率はごくわずかになります」と説明しています。

研究チームは、これらの知見をSETIに応用すべきだと提案しています。そうすれば、偶然漏れる異星電波を検出できる可能性が高まるからです。具体的には、地球から見て系外惑星同士、あるいは惑星と恒星が一直線に並ぶ瞬間に注目すべきだそうです。

太陽系は比較的平らで、惑星の多くが同じ軌道面を公転しているため、人類の通信もその平面に沿って伝わっていきます。異星文明も似たような通信方法をとる可能性が高く、SETIがそのような配置に狙いを定めるのは理にかなっていると言えます。

今回の研究チームは、DSN送信の強さを踏まえ、異星人も同様の通信技術を使っていると仮定するなら、23光年以内の範囲を重点的に探すべきだと提言しています。

特に、地球から見て軌道面が「横から見える（エッジオン）」形の近傍惑星系を重視するべきだとしています。

さらに、これらのパターンはレーザー信号の探索にも応用可能だとのこと。レーザーは電波より漏れが少なく、むしろ異星文明に好まれる可能性があるそうです。人類もすでにレーザー通信のような新しい技術を使い始めています。

この提案はとても合理的なので、SETIの研究者が実際に取り入れてくれるといいですよね。

宇宙は本来、思った以上に「にぎやか」なのかもしれません。あとは、正しいタイミングと場所を選んで探すだけなのかもしれません。