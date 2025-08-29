京都市11区で「高級住宅地」だと思うエリアを調査したら「東山区」が2位に！【2025年版】
街を歩いていると、「このエリアって高級住宅街かな」と感じることはありませんか？ 立派な邸宅やハイグレードな低層マンションなどが立ち並ぶのを見て、「こんなところにいつか住めたらいいな」と憧れるエリアがあります。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「京都市11区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで関西出身・在住のシカマアキさんに京都の「高級住宅地」について聞いてみました。
【結果】京都市11区で「高級住宅地」だと思うエリアはどこ？
回答者からは「観光地でありながら品がある、名家が多い」（20代女性／京都府）、「昔ながらの景観が保たれていて高級感があるから」（30代女性／東京都）、「お金持ちの別荘が多く、大きなお屋敷がいっぱいある」（60代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「豪華な邸宅や別荘が立ち並ぶ、京都府内でも地価が高い地域」（40代男性／山形県）、「南禅寺や下鴨など由緒ある住宅地が多く、地価も高く富裕層の邸宅が集まるためです」（50代女性／兵庫県）、「南禅寺付近には昔から多くの別荘がある」（50代男性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
実際、1位の「左京区」には、平安神宮、下鴨神社、南禅寺などあるほか高級料亭や文化機関なども多く、著名人や学者が昔から好んで住んできたエリアです。
また、2位の「東山区」は左京区に隣接しており、いずれも四条烏丸や河原町などへの交通アクセスが良好です。一方、近年のインバウンド（訪日外国人旅行者）人気により、路線バスが観光客で満員になって乗れなかったり、閑静な雰囲気が賑やかになったりするなど、「観光公害」にも見舞われているとの報道も見受けられます。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：22025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：76人、40代：63人、50代：36人、60代：11人、70代：1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
