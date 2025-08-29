「Ｄｒ．コトー診療所」などで知られる名バイプレイヤー、山崎樹範（５１）が２８日、ＳＮＳを更新。妻で女優の吉井怜（４３）と回転寿司に行ったことを明かした。２人は２０１６年１１月に結婚。飾らない日常をＳＮＳに投稿し、共感の輪が広がっている。

「怜ちゃんとスシロー。ＣＭを見てずっと行きたいと思っていたスシローへ２人でＧＯ！！ 回らないお寿司屋さんは緊張してしまう２人。リラックス出来る回転寿司は大好き。怜ちゃんは必ずトロタク巻きを食べる。」とトロタクを夢中になって食べている吉井の写真をアップ。

「トロタクを見て笑う怜ちゃん。それが面白くて僕が笑うと、今度は僕の笑いにつられてさらに笑う怜ちゃん。笑いの連鎖。幸せな晩御飯。２人とも５皿も食べたらお腹いっぱい。ビール一杯飲んだらあとはお茶。」と説明。３０分ほどで店を出て、「１時間半かけて歩いて帰りました。」と明かした。

「＃トロタクを見て笑う怜ちゃん ＃笑いの連鎖 ＃幸せなふたりごと ＃楽しくていいんですか？ ＃全全全部美味い ＃幸せＲＡＤＷＩＭＰＳ」と記しており、ハッシュタグ（＃）まで、２人の柔らかな人柄と関係性が伝わってくる。