【山形天気】置賜と庄内では大雨となる所がある見込み 30日明け方から夜のはじめ頃にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒 山形・全国の天気を画像で 気象庁
置賜と庄内では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。３０日明け方から夜のはじめ頃にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
低気圧が日本海中部にあって東へ進んでいます。この低気圧は３０日に北日本を通過し、前線が東北地方を南下するでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、東北日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
このため、山形県では置賜と庄内を中心に、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。
［雨の予想］
３０日に予想される１時間降水量は多い所で、
村山 ３０ミリ
置賜 ４０ミリ
庄内 ４０ミリ
最上 ３０ミリ
２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
村山 ６０ミリ
置賜 ８０ミリ
庄内 ８０ミリ
最上 ６０ミリ
［防災事項］
置賜と庄内では、３０日明け方から夜のはじめ頃にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■山形・全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより